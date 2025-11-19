Su Amazon trovate Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 a un prezzo davvero interessante. Questa edizione completa vi permette di immergervi nell'oscuro futuro di Night City con tutti gli aggiornamenti e contenuti pubblicati, inclusa l'acclamata espansione Phantom Liberty. Potete acquistarla a soli 34,90€ invece di 59,99€, un'occasione perfetta per vivere un'avventura cyberpunk dove le vostre scelte plasmeranno il destino dei personaggi e determineranno il finale della storia.

Prodotto in caricamento

Cyberpunk 2077, chi dovrebbe acquistarla?

La Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 è l'acquisto ideale per chi desidera immergersi completamente nell'universo creato da CD Projekt RED senza compromessi. Questa edizione si rivolge sia ai nuovi giocatori che vogliono scoprire Night City nella sua forma definitiva, sia ai fan della saga che desiderano l'esperienza completa con l'espansione Phantom Liberty e tutti gli aggiornamenti pubblicati. Con uno sconto del 42%, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un RPG ambizioso e maturo, ricco di scelte morali complesse e una narrativa ramificata che vi terrà incollati allo schermo per decine di ore.

Questa edizione soddisfa l'esigenza di chi cerca libertà esplorativa assoluta in un mondo aperto futuristico e densamente popolato, dove ogni angolo di Night City nasconde storie, personaggi indimenticabili e opportunità di personalizzazione del proprio personaggio attraverso potenziamenti cibernetici. È perfetta per gli amanti delle storie ramificate dove le vostre decisioni hanno conseguenze tangibili sul destino dei protagonisti e sul finale dell'avventura. Se cercate un gioco che combini azione frenetica, profondità narrativa e un'ambientazione cyberpunk mozzafiato, sfruttando appieno le capacità hardware di PS5, questa Ultimate Edition vi catturerà dalla prima all'ultima missione.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition per PS5 vi catapulta nell'oscuro futuro di Night City, dove vestirete i panni di un fuorilegge urbano dotato di potenziamenti cibernetici. Questa edizione definitiva include il gioco base completo, l'acclamata espansione Phantom Liberty e tutti gli aggiornamenti pubblicati, offrendovi l'esperienza più completa nel mondo cyberpunk creato da CD Projekt Red.

Vedi offerta su Amazon