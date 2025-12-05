Threezero ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo MDLX Cut Man, action figure ispirata a uno dei Robot Master più iconici del primo capitolo di Mega Man (conosciuto in Giappone come Rockman). Con questa nuova uscita, la celebre casa produttrice arricchisce ulteriormente la propria linea MDLX, da sempre apprezzata per l’equilibrio tra qualità costruttiva, snodi evoluti e fedeltà ai personaggi originali. L’arrivo di Cut Man rappresenta un’aggiunta particolarmente attesa dai fan storici della serie, trattandosi di uno dei villain più riconoscibili dell’intero franchise.

Cutman MDLX - Threezero

Il nuovo MDLX Cut Man si distingue per un livello di dettaglio elevatissimo, a partire dalle inconfondibili forbici sovradimensionate posizionate sul casco, simbolo assoluto del personaggio. Il modello misura circa 10 cm di altezza dalla testa ai piedi, raggiungendo i 12,1 cm considerando l’estensione completa delle forbici, risultando perfettamente in scala 1:12. La figure è dotata di ben 34 punti di articolazione, pensati per garantire un’ampia gamma di pose dinamiche, fedelmente ispirate alle animazioni del videogioco originale.

Dal punto di vista strutturale, Threezero conferma gli elevati standard qualitativi della linea MDLX: lo scheletro interno combina metallo e plastica ingegnerizzata, assicurando una maggiore stabilità degli snodi e una sensazione generale di solidità. Un elemento particolarmente interessante è rappresentato dai magneti integrati nelle zampe, che permettono a Cut Man di aderire con facilità alle superfici metalliche, aumentando le possibilità espositive.

Ricco anche il comparto accessori. All’interno della confezione sono incluse due teste intercambiabili, una standard e una con espressione sorridente, oltre a due paia di occhi sostituibili, che consentono numerose combinazioni espressive. Le teste presentano inoltre una corona personalizzabile con forbici removibili, sostituibile con una versione completa per simulare la configurazione successiva al lancio dell’arma. Non mancano l’accessorio effetto Rolling Cutter, che riproduce visivamente l’attacco speciale, e diverse mani intercambiabili, ideali per valorizzare le pose d’azione.

Prezzo e data di uscita

Il nuovo MDLX Cut Man è disponibile in preordine al prezzo indicativo di 50,00 euro. L’uscita è attualmente programmata per il terzo trimestre del 2026 e la distribuzione sul territorio italiano sarà affidata a Cosmic Group. Un’uscita di grande interesse per i collezionisti e per tutti gli appassionati dell’universo Mega Man, destinata a diventare un punto di riferimento nella collezione MDLX.