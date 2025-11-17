Threezero ha aperto i preordini per la nuova action figure di Proto Man, realizzata per la linea MDLX e ispirata al celebre personaggio della saga videoludica Mega Man. Dopo il successo del modello dedicato a Mega Man, l’azienda amplia la serie Mini-DelaX introducendo una delle figure più iconiche e affascinanti dell’universo Capcom.

Proto Man MDLX - Threezero

Proposta in scala 1:12, la figure raggiunge un’altezza di circa 10,3 cm e concentra in un formato compatto una cura tecnica e costruttiva di livello superiore. La struttura interna, composta da una combinazione di metallo e plastica, incrementa in modo significativo la rigidità delle articolazioni, rendendo il modello particolarmente stabile durante la posa. I 34 punti di articolazione permettono di ricreare movimenti fluidi e pose d’azione dettagliate, caratteristiche fondamentali per rappresentare al meglio l’attitudine combattiva di Proto Man.

La linea MDLX si distingue inoltre per l’integrazione dei magneti nei piedi, anche in questo caso implementati per consentire alla figure di aderire a superfici metalliche. Tale soluzione offre libertà creativa nella realizzazione di diorami o pose sospese, richiamando fedelmente lo stile e la dinamicità dei videogiochi originali.

Sul fronte estetico, Proto Man è riprodotto con grande attenzione ai dettagli. Il corpo rosso e grigio, il casco con visiera e la caratteristica sciarpa gialla definiscono un look fedele e immediatamente riconoscibile. Il set di accessori incluso risulta altrettanto curato: l’avambraccio può essere sostituito con il Proto Buster e montato sia sul lato destro sia su quello sinistro, mentre il celebre Proto Shield è dotato di sistema di collegamento e maniglia per un’impugnatura stabile. È presente anche un effetto dedicato al Colpo Caricato, pensato per simulare l’attacco energetico tipico del personaggio. A completare la dotazione, due varianti di sciarpa consentono di scegliere tra una resa statica o dinamica, mentre più paia di mani intercambiabili permettono pose differenti e una maggiore versatilità espositiva.

Prezzo e data di uscita

La nuova Proto Man MDLX può essere preordinata al prezzo indicativo di 6,00 euro. L’uscita è prevista per il secondo quadrimestre del 2026 e la distribuzione italiana sarà gestita da Cosmic Group, confermando l’arrivo di un prodotto destinato a catturare l’attenzione dei collezionisti e degli appassionati della serie.