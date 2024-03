Cuffie PlayStation Pulse Elite vs Pulse 3D: cosa cambia?

Fin dall'annuncio di PS5, Sony ha sempre posto l'accento sull'importanza del comparto audio nell'esperienza di gioco, dotando la console di Tempest Engine - un sistema che, in breve, garantisce una grande spazialità alla resa degli effetti sonori. Utilizzando delle cuffie che lo supportano, è così possibile sentirsi (letteralmente) circondati dal mondo di gioco in cui ci si trova.

Ad accompagnare questa tecnologia, sono state lanciate più o meno insieme a PS5 le cuffie ufficiali Pulse 3D, realizzate proprio da PlayStation e pensate per supportare Tempest Engine. Col tempo, sono arrivate sul mercato anche proposte di terze parti (qui la nostra selezione delle migliori cuffie PS5) e, nel 2024, hanno fatto il loro esordio anche le nuove cuffie ufficiali Pulse Elite, sempre a firma PlayStation.

Ma cosa cambia rispetto alle Pulse 3D? Perché il prezzo è diverso e cosa comporta questa differenza se si decide di acquistare l'uno o l'altro modello?

Vediamolo insieme.

Pulse 3D vs Pulse Elite: il prezzo

Come potete vedere voi stessi, il costo di listino delle due cuffie galleggia su due fasce diverse: normalmente, il costo di listino delle Pulse 3D ammonta a 99,99€ (ma a volte si trovano a prezzi più bassi).

Per quanto riguarda invece le Pulse Elite, il costo di listino suggerito è di 149,99€ - sensibilmente più alto. A giustificare questo balzo in avanti in termini di costi (almeno parzialmente, poiché tutto dipende da cosa state cercando) ci sono però alcune differenze sostanziali tra i due modelli.

Come potete notare, è comunque possibile trovare spesso entrambe le cuffie a un prezzo leggermente più basso rispetto a quello imposto di listino.

In sintesi:

Pulse 3D : 99,99€ di listino

: 99,99€ di listino Pulse Elite: 149,99€ di listino.

Differenze Pulse 3D vs Pulse Elite

Ci sono diverse caratteristiche chiave che sono differenti, nonostante a una prima occhiata le due cuffie sembrino molto simili tra loro.

Driver audio

La prima riguarda i driver audio. Mentre le originali Pulse 3D montano driver al neodimio da 40mm, le nuove Pulse Elite passano da driver magnetici piatti e planari, simili a quelli utilizzati nelle cuffie da studio.

Questo significa che le distorsioni sono ridotte al minimo e che l'audio è molto pulito su tutte le frequenze (alti, medi e bassi). Si possono inoltre apprezzare più dettagli sonori attraverso i driver delle Pulse Elite, che offrono quindi nel complesso una qualità di resa audio più alta.

Pulse 3D : driver 40mm neodimio

: driver 40mm neodimio Pulse Elite: driver magnetici planari

Supporto per l'audio 3D di PS5

In questo caso non ci sono differenze: sia Pulse 3D che Pulse Elite permettono di godere della profondità audio di Tempest Engine, quindi non preoccupatevi che una cuffia possa non supportare tale tecnologia, quando operate la vostra scelta tra queste due.

PlayStation Link

Una differenza significativa tra i due modelli è il supporto a PlayStation Link, la nuova tecnologia wireless proprietaria di Sony che permette un accesso rapido e un abbinamento senza fili velocissimi con dispositivi di casa PlayStation.

Le Pulse 3D non sono dotate di PlayStation Link, mentre la tecnologia è supportata da Pulse Elite. Questo significa che se, ad esempio, avete bisogno di una cuffia per PlayStation Portal, dovete necessariamente acquistare le Elite, e non le 3D.

Inoltre, nelle Elite è possibile la doppia connessione, il che significa che potete collegare contemporaneamente le cuffie sia alla vostra console che al vostro smartphone, passando rapidamente dall'uno all'altro dispositivo in caso di chiamata.

Batteria e ricarica

Entrambe le cuffie funzionano in modalità senza fili, il che significa che sono equipaggiate di una batteria interna. Tuttavia, la batteria delle Pulse Elite è molto superiore.

L'autonomia dichiarata per le Pulse 3D, comunque rispettabile, è di circa dodici ore. Nel caso delle Elite, invece, si parla di circa trenta ore, con anche la possibilità di ricarica rapida: in dieci minuti, si ottengono due ore di autonomia - molto comodo se, ad esempio, volete giocare un po' e la sera prima avete dimenticato di ricaricare le cuffie.

Nella confezione delle Pulse Elite è anche presenta un supporto di ricarica, dove potete sia esporre le vostre cuffie, sia tenerle facilmente in carica.

Quindi:

Pulse 3D : 12 ore di autonomia

: 12 ore di autonomia Pulse Elite: 30 ore di autonomia, ricarica rapida (2 ore con 10 minuti).

Microfono

Anche per il microfono ci sono delle differenze. Nelle Pulse 3D abbiamo due microfoni integrati nei padiglioni, con quindi un ingombro minore: è la soluzione ideale per chi sfrutta il microfono solo saltuariamente, rispetto all'avere un braccio dedicato. Entrambi i microfoni sono ottimizzati con una tecnologia di cancellazione del rumore, che cerca di isolare i rumori di fondo per esaltare la vostra voce.

Nel caso delle Pulse Elite, invece, abbiamo un'asta microfonica estraibile dal corpo delle cuffie, con un microfono dotato di intelligenza artificiale per una miglior cancellazione del rumore di fondo dalle vostre conversazioni.

In entrambi i casi, le cuffie sono dotate di controlli e tasto mute, per zittire il microfono comodamente quando non ne avete necessità.

Design

Per quanto riguarda il design, invece, sottolineiamo che le due cuffie sono abbastanza simili e riprendono il look di PS5 con scocca bianca.

Tuttavia, Pulse 3D sono proposte anche in alcune colorazioni alternative, mentre per il momento le Pulse Elite sono state lanciate unicamente in bianco. Plausibile che, per il futuro, la cosa possa cambiare e possano arrivare nuove fantasie anche per queste ultime.

Tra le altre differenze di design segnaliamo la citata asta microfonica e la struttura che sorregge l'archetto (imbottito internamente in entrambi i casi), più pronunciata e più flessibile sulle Pulse Elite.

Quindi quale scegliere?

Per riassumere in modo pratico e immediato le differenze:

Pulse 3D Pulse Elite Prezzo 99,99€ 149,99€ Colorazioni Varie Bianca Tempest Engine Sì Sì Driver 40mm neodimio magnetici planari da studio Progettate per PS5 Sì Sì PlayStation Link No Sì Cancellazione del rumore Sì Sì, con IA Microfono Due microfoni nei padiglioni Asta microfonica retrattile Autonomia 12 ore 30 ore (+ ricarica rapida)

Alla luce di tutti questi dati, tiriamo le somme.

Chi dovrebbe comprare le Pulse 3D

Dovrebbero puntare le Pulse 3D i videogiocatori che:

Hanno un budget più ridotto ;

; Non sono interessati a sfruttare PlayStation Link , perché si "accontentano" della normale connessione wireless o non hanno PlayStation Portal;

, perché si "accontentano" della normale connessione wireless o non hanno PlayStation Portal; Vogliono godersi l'audio 3D di PS5 ;

; Vogliono una cuffia di colore diverso dal solo bianco ;

; Non sfruttano tanto la chat vocale, per cui i microfoni integrati nei padiglioni vanno già benissimo.

Chi dovrebbe comprare le Pulse Elite

Dovrebbero invece comprare le Pulse Elite coloro che: