Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul controller Luna Wireless, il dispositivo progettato appositamente per il servizio di cloud gaming di Amazon. Compatibile con numerosi dispositivi come PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad e Smart TV Samsung e LG, garantisce un'esperienza di gioco fluida e a bassa latenza. Lo trovate a soli 44,99€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 69,99€.

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Luna Wireless è la scelta ideale per chi vuole avvicinarsi al cloud gaming con Amazon Luna senza rinunciare a un'esperienza di gioco fluida e reattiva. È particolarmente consigliato agli utenti che già utilizzano l'ecosistema Amazon — Fire TV, tablet Fire — ma anche a chi possiede PC Windows, Mac, iPhone, iPad, dispositivi Android, Chromebook o Smart TV Samsung e LG. Grazie alla connessione Wi-Fi con tecnologia Cloud Direct, garantisce una latenza ridotta direttamente collegandosi ai server di Amazon, mentre il Bluetooth e la porta USB lo rendono versatile per qualsiasi contesto di gioco.

Questo controller soddisfa l'esigenza di chi cerca comodità e flessibilità: la possibilità di passare da uno schermo all'altro senza perdere i progressi di gioco è perfetta per chi gioca sia in salotto che in mobilità. Il design ergonomico, con levette sfalsate, grilletti precisi e tasti reattivi, accontenta anche i gamer più esigenti. Con uno sconto del 36%, passando da 69,99€ a soli 44,99€, rappresenta un acquisto conveniente per chiunque voglia un controller affidabile e multifunzione.

Il Luna Wireless è progettato per il cloud gaming Amazon Luna e si connette via Wi-Fi, Bluetooth o USB. Compatibile con PC, Mac, Fire TV, iPhone, Android e Smart TV Samsung/LG, offre bassa latenza grazie alla tecnologia Cloud Direct.

