Come avere subito un'arma da fuoco in Palworld

Pubblicizzato fin da subito come il "Pokémon con le armi", Palworld offre una versione con un umorismo più adulto rispetto al noto franchise di Game Freak. Il che vi permetterà, ovviamente, di utilizzare anche le armi da fuoco durante la vostra avventura.

Tuttavia, nonostante la campagna pubblicitaria possa far pensare il contrario, potrebbe non essere così semplice riuscire ad avere subito un'arma da fuoco da utilizzare a vostro piacimento.

Se avete appena acquistato il gioco o lo avete scaricato su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) e avete bisogno di una mano, in questa guida vi spiegheremo i migliori metodi per poter iniziare subito a sparare ai vostri avversari senza alcuna pietà.

Come trovare un'arma in Palworld

Aprite i forzieri

Il metodo più semplice e immediato per poter trovare un'arma da fuoco è sicuramente l'apertura dei forzieri, che troverete sparpagliati in tutto il mondo di gioco.

A volte potreste infatti trovare anche degli schemi speciali per equipaggiamenti, tra i quali sono incluse appunto pistole e altre armi di vario genere.

Non appena otterrete uno schema, basterà dirigervi al banco di lavoro apposito, assicurarvi di avere a disposizione tutti i materiali e costruire il vostro nuovo compagno di avventura. Decisamente meno tenero, ma più letale dei regolari Pal.

Per facilitare ulteriormente la vostra avventura, vi consigliamo in particolar modo di aprire i forzieri nell'area No.1 Wildlife Sanctuary, in quanto hanno buone probabilità di fornire schemi per una pistola.

Comprate dai mercanti

È sempre cosa e buona giusta dare sempre un'occhiata al catalogo dei mercanti di Palworld: non solo avranno spesso materiali utili per la vostra avventura, ma a volte potrebbero fornirvi addirittura armi da fuoco pronte per l'uso fin da subito.

Questo metodo può sembrare apparentemente il più semplice, ma ci sono alcuni aspetti negativi da tenere a mente.

Prima di tutto non è detto che il mercante in questione si occupi di armi da fuoco, e secondo aspetto, ma non per questo meno importante, il prezzo: un'arma da fuoco potrebbe costarvi ben 16.600 monete d'oro.

Insomma, non è una decisione che andrebbe presa a cuor leggero e consigliamo di comprarle solo se pensate di potervelo permettere.

Utilizzate un Pal armato

Una buona scappatoia potrebbe essere quella di lasciare che siano i Pal a fare per voi il "lavoro sporco": esistono infatti alcune tenere creature che non si faranno problemi a impugnare armi da fuoco specifiche.

Trattandosi di abilità partner, le armi in questione andranno prima sbloccate, ma vi permetteranno di attaccare dalla distanza senza dover essere necessariamente voi a impugnare una pistola.

Il lato negativo è che, trattandosi di un'abilità, sarà necessario aspettare un cooldown prima di poterle utilizzare nuovamente, oltre ovviamente al fatto che non sarete voi a mirare con precisione i nemici.

Alcuni esempi di Pal che potrete trovare inizialmente muniti di questa abilità sono Lifmunk e Tanzee, qualora vogliate puntare a questa opzione.