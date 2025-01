Celebra 50 anni di videogiochi con questa collezione IMPERDIBILE su Nintendo Switch! -26%

Un viaggio epico nella storia dei videogiochi a un prezzo imperdibile! Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition per Nintendo Switch è ora disponibile a soli 29,40€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 39,99€. Questa straordinaria raccolta celebra 50 anni di innovazione e divertimento, portando oltre 140 giochi iconici e gemme rare direttamente nelle vostre mani. Non perdete l’occasione di scoprire o riscoprire il marchio che ha definito l’industria videoludica moderna!

>> Acquista Atari 50: The Anniversary Collection in sconto su Amazon <<

La Expanded Edition arricchisce l'esperienza originale con due nuove linee temporali e 39 giochi aggiuntivi, portando il totale a oltre 140 titoli classici. Potrete rivivere capolavori come Yars' Revenge, Asteroids e Adventure, insieme a gemme rare provenienti da sette piattaforme storiche: Arcade, Atari 800, Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800, Atari Jaguar e Atari Lynx.

Oltre ai giochi, la raccolta offre una cronologia interattiva ricca di interviste esclusive, immagini d'archivio e contenuti dietro le quinte. Scoprirete le storie e le persone che hanno plasmato l'industria dei videogiochi, con oltre 60 minuti di filmati documentari che approfondiscono l'evoluzione di Atari e il suo impatto sul mondo dell'intrattenimento digitale.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere questa collezione storica a un prezzo così vantaggioso: soli 29,40€, con uno sconto del 26% sul prezzo consigliato. Immergetevi nella nostalgia e scoprite le radici dei videogiochi con Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition per Nintendo Switch.