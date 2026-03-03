Il mondo del gaming si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile: Capcom Spotlight, la vetrina digitale del publisher giapponese, torna con una diretta ricca di aggiornamenti su alcuni dei titoli più discussi della sua lineup.

La trasmissione rappresenta un momento cruciale per i fan di franchise storici come Street Fighter e Mega Man, ma anche per chi segue con interesse lo sviluppo di progetti più recenti e decisamente travagliati.

Con cinque giochi confermati in scaletta, questo showcase si preannuncia come uno dei più densi di contenuti degli ultimi mesi per Capcom.

Il Capcom Spotlight andrà in onda giovedì 5 marzo alle 23:00 ora italiana, con una durata prevista di circa 30 minuti.

Un formato compatto ma mirato, in linea con la tendenza dell'industria a prediligere showcase focalizzati rispetto alle maratone generaliste, permettendo a Capcom di comunicare in modo diretto con la propria community senza dispersioni.

Il titolo che probabilmente accenderà maggiormente l'entusiasmo dei fan dei picchiaduro è Street Fighter 6. Il prossimo personaggio DLC, Alex, è atteso per il 17 marzo, e la diretta sarà quasi certamente l'occasione per mostrarlo in azione con un gameplay trailer dedicato.

Ma l'interesse va oltre: si vocifera che Capcom possa svelare le prime immagini di Ingrid, il fighter che seguirà Alex nel roster stagionale, aprendo di fatto una finestra sul futuro del pass personaggi.

Sul fronte della Famiglia Mega Man, il doppio annuncio è particolarmente significativo per i veterani della serie.

La Blue Bomber torna in grande stile dopo anni di relativo silenzio: Mega Man Star Force Legacy Collection arriverà il 27 marzo, raccogliendo tutte le versioni della serie action RPG originariamente pubblicata su Nintendo DS, per un totale di sette titoli.

Una compilation imperdibile per i collezionisti e per chi non ha avuto modo di recuperare queste avventure ai tempi del portatile Nintendo.

Ancora più rilevante per il futuro del franchise è Mega Man: Dual Override, annunciato alla fine dello scorso anno come primo capitolo brand new della saga dal 2018.

Il side-scrolling action platformer è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con una finestra di lancio fissata al 2027. Un'attesa lunga, ma comprensibile per un progetto che vuole evidentemente alzare l'asticella qualitativa del franchise.

Tra i titoli con una data di uscita più imminente spicca Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, previsto per il 13 marzo su Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il capitolo si inserisce nella tradizione della serie spin-off con il suo sistema di combattimento a turni ambientato nell'universo di Monster Hunter, con un'importante precisazione da parte di Capcom: non sarà necessaria alcuna conoscenza dei capitoli precedenti per godersi appieno l'esperienza.

Il caso più particolare dell'intera lineup rimane Pragmata, il misterioso progetto sci-fi annunciato durante il PlayStation 5 Showcase di giugno 2020 e da allora protagonista di una serie di rinvii che hanno messo a dura prova la pazienza della community.

Dopo quasi cinque anni dall'annuncio originale, il titolo è finalmente in dirittura d'arrivo con una data di uscita fissata al 24 aprile: l'attesa, questa volta, sembra davvero essere giunta al termine.