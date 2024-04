BUNDLE Pocky & Rocky + Ninja JaJaMaru + Jitsu Squad a MENO DI 50€!

Oggi Amazon propone un'offerta molto vantaggiosa per gli appassionati di videogiochi e per gli amanti del folkore giapponese. Infatti, il bundle per Nintendo Switch contentente Pocky & Rocky, Ninja JaJaMaru e Jitsu Squad è ora disponibile a soli 49,99€. Un vero affare per ottenere tre giochi a un prezzo speciale! Questa collection accompagna il giocatore in un viaggio epico ricco di storie mitologiche, tra demoni e divinità giapponesi. Include tre giochi ricchi di azione: Pocky & Rocky Reshrined, un action/sparatutto dall'alto in pixel art, Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell, un action 2D con una modalità di gioco frenetica e divertente, e Jitsu Squad, un picchiaduro 2D con modalità co-op. Tre giochi differenti, ma accomunati dall'amore per la mitologia giapponese!

Bundle Pocky & Rocky, Ninja JaJaMaru e Jitsu Squad per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle che include Pocky & Rocky, Ninja JaJaMaru e Jitsu Squad rappresenta un'ottima occasione per gli appassionati di mitologia giapponese e di giochi d'azione classici. Al prezzo di 49,99€, offre una grande varietà di generi videoludici, che spaziano dalla cooperativa online alla modalità storia, al beat'em up veloce e frenetico e ancora, al genere sparatutto. È ideale per chi ama immergersi in storie ricche di demoni, divinità e spiriti, con l'obiettivo di riportare l'equilibrio nel mondo.

Se siete alla ricerca del perfetto mix tra azione, strategia e una profonda immersione nella cultura giapponese, questo bundle rappresenta un'occasione da non perdere. Gli utenti che amano giocare in compagnia apprezzeranno particolarmente la modalità multiplayer di offerta da Pocky & Rocky Reshrined. Invece, Jitsu Squad offre un gameplay adrenalinico, incalzante e ricco di azione, perfetto per i giocatori che amano le sfide. Infine, Jitsu Squad è caratterizzato da battaglie frenetiche, un sistema di upgrade avanzato e oltre 100 combinazioni di mosse.

Consigliamo vivamente l'acquisto di questo bundle per Nintendo Switch a tutti gli appassionati di mitologia giapponese e di giochi di azione. Al prezzo di 49,99€, offre un'esperienza di gioco ricca e variegata, che combina elementi narrativi affascinanti con battaglie frenetiche e divertenti, che spaziano dal genere sparatutto al picchiaduro.

