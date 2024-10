Bitzee: l’amico digitale che risponde a ogni tuo tocco! (29,90€)

Il cucciolo digitale e interattivo Bitzee, nella tenera versione Magicals, è disponibile ora su Amazon a un prezzo imperdibile di 29,90€! Questo amico virtuale 3D reagisce al vostro tocco, offrendovi la possibilità di accudirlo e giocarci in modi incantevoli. Potrete sbloccare fino a 20 personaggi collezionabili, tra cui Nessie e Kittycorn, alimentando e crescendo il vostro Bitzee con amore e cura. Include una custodia con 1 Bitzee, guide per l'uso e pile AA, tutto il necessario per ore di divertimento e gioco interattivo.

Cucciolo digitale e interattivo Bitzee, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cucciolo digitale e interattivo Bitzee rappresenta l'idea regalo perfetta per bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni che amano gli animali e la magia. È adatto a genitori alla ricerca di un'alternativa creativa ai videogiochi, che incoraggi il gioco interattivo e lo sviluppo emotivo dei più piccoli senza il bisogno di schermi. Con la sua capacità di reagire al tocco, Bitzee offre un'esperienza unica di cura e affetto, insegnando ai bambini l'importanza della responsabilità e dell'amore nei confronti delle creature viventi, seppur in una forma digitale.

Per coloro che cercano un gioco che unisca l'interattività con la possibilità di collezionare personaggi, Bitzee si propone come soluzione ideale. Con oltre 20 personaggi Magic Bitzee da sbloccare e accudire, dal dolce Yeti ai fantastici unicorni e draghi, garantisce ore di divertimento e scoperta. La dimensione educativa viene esaltata dallo stimolo alla cura dei personaggi, che necessitano di attenzioni come mangiare, dormire e giocare per crescere e trasformarsi. In più, la funzione di gioco che permette di ottenere pozioni magiche e lanciare incantesimi rende questo giocattolo un compagno di avventure ideale per stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli.

Al prezzo di 29,90€, il cucciolo digitale e interattivo Bitzee offre un'avventura ludica ed educativa che stimola la fantasia e la creatività dei più piccoli. È più di un semplice giocattolo: è un compagno di giochi che si evolve, indicato per bambini dai 5 anni in su, e promette di regalare ore di divertimento interattivo. Vi consigliamo l'acquisto per offrire ai vostri piccoli un'esperienza di gioco unica ed immersiva.

