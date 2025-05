Le barriere editoriali fra DC e Marvel stanno per rompersi dopo oltre due decenni. Due dei personaggi più iconici delle case editrici, Batman e Deadpool, si incontreranno in due albi speciali per un evento generazionale orchestrato da autori di primissimo calibro come Grant Morrison, Dan Mora, Zeb Wells e Greg Capullo.

La trama di Deadpool/Batman vedrà Wade Wilson assoldato per un lavoro a Gotham City che lo metterà in rotta di collisione con il più grande detective del mondo. La pubblicazione includerà anche storie secondarie con altri match-up tra personaggi Marvel e DC, i cui dettagli verranno rivelati in seguito. Fra gli autori coinvolti dovrebbero esserci: Kevin Smith, Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Adam Kubert, Terry Dodson e Gurihiru.

Un'operazione editoriale ambiziosa che mira non solo a entusiasmare i fan di lunga data, ma anche a riportare nel mondo del fumetto lettori che si erano allontanati, celebrando il meglio che entrambi gli universi hanno da offrire.

L'improbabile Duo: il Cavaliere Oscuro e il Mercenario Chiacchierone

La Marvel sarà la prima a scendere in campo con Deadpool/Batman, in uscita il 17 settembre 2025, affidando la storia a una coppia d'eccezione: Zeb Wells ai testi e Greg Capullo ai disegni. Wells, reduce da una maratona di 60 numeri su Amazing Spider-Man, ha accolto con entusiasmo questo progetto, considerandolo un'alternativa irrinunciabile al periodo di pausa che aveva richiesto.

In Batman abbiamo trovato qualcuno che ha ancora meno pazienza per le buffonate di Deadpool rispetto a Wolverine anche se Joker costringerà i due improbabili alleati a collaborare.

L'entusiasmo degli autori coinvolti è palpabile. Greg Capullo, che ha disegnato Batman per oltre un decennio e che agli inizi della carriera lavorò su X-Force (serie collegata a Deadpool), ha dichiarato:

Sto sognando? Questo crossover sarà probabilmente il punto più alto della mia carriera... e ho avuto una grande carriera. Se sto sognando, per favore non svegliatemi!

Dal canto suo, DC Comics risponderà a novembre con Batman/Deadpool, affidando il progetto a Grant Morrison e Dan Mora.

Non faccio molti fumetti ultimamente. Ma non potevo rifiutare l'opportunità di lavorare di nuovo con Dan Mora, uno dei miei collaboratori artistici preferiti di sempre. Aspettatevi caos che infrange la quarta parete, gufi, sangue, lame e almeno una gigantesca macchina da scrivere!

Anche Dan Mora non nasconde la sua eccitazione:

È più di quanto avessi mai immaginato di poter fare nella mia carriera, ed è un enorme onore far parte di questo crossover che non capita spesso. Sono un grande fan di Deadpool! Quando ho lavorato con Grant per la prima volta, non sapevo cosa aspettarmi, ma è stata una collaborazione incredibile.

Dietro le quinte di una collaborazione storica

La realizzazione di questi crossover non è stata semplice, come hanno rivelato i vertici delle due case editrici. Jim Lee, Presidente e Chief Creative Officer di DC Comics, ha spiegato:

Succede una volta per ogni generazione di lettori. Il tempismo deve essere perfetto perché non vuoi che questi eventi diventino troppo frequenti. Vuoi che si sentano speciali.

Dan Buckley, Presidente di Marvel Entertainment, ha aggiunto che la scelta di Batman e Deadpool non è stata casuale:

Era semplicemente una combinazione divertente. C'è molto spazio per la leggerezza, il divertimento, e allo stesso tempo per scene un po' super violente.

Un contrasto di personalità - l'oscuro vigilante razionale contro il mercenario chiacchierone e imprevedibile - che promette scintille narrative.

Questa iniziativa sembra essere solo l'inizio di una collaborazione più ampia tra i due editori. Jim Lee ha lasciato intendere che altri progetti interessanti potrebbero seguire, con la promessa di vedere "combinazioni creative inaspettate" nei prossimi anni. Già si parla di ulteriori one-shot Marvel/DC previsti per il 2026, anche se i dettagli rimangono avvolti nel mistero.