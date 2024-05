WOW! Ottimi auricolari CMF by Nothing Buds oggi a SOLI 35€!

Gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds sono la scelta ideale per chi cerca un mix perfetto di compattezza, qualità audio e funzioni avanzate a un prezzo conveniente. Disponibili su Amazon a un prezzo scontato di soli 34,99€, questi auricolari ANC offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e una modalità Trasparenza per restare connessi con l'ambiente circostante. Grazie alla Tecnologia Ultra Bass 2.0 e all'audio HD di DIRAC, offrono un suono realistico con bassi profondi e alti cristallini. Con una batteria che garantisce un giorno e mezzo di riproduzione e una resistenza all'acqua IP54, sono perfetti per un ascolto prolungato in qualsiasi condizione.

Auricolari CMF by Nothing Buds, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds sono ideali per chi cerca un'esperienza audio di qualità superiore, sia per ascoltare la propria playlist con una profondità e chiarezza del suono eccezionali, sia per gestire chiamate in ambienti rumorosi mantenendo una qualità della conversazione cristallina. Grazie alla loro avanzata cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB e alla modalità Trasparenza, questi auricolari sono perfetti per gli amanti della musica che vogliono immergersi completamente nelle loro canzoni preferite senza distrazioni e per chi ha bisogno di restare connesso con il mondo esterno senza compromettere la qualità del suono.

La Modalità Bassa Latenza e la Tecnologia Voce Chiara garantiscono un'esperienza utente fluida e comunicazioni nitide perfette per gli appassionati di videogiochi o per chi lavora da remoto. Con oltre 8 ore di riproduzione continua e un'autonomia che può essere estesa fino a 35,5 ore grazie alla custodia di ricarica, questi auricolari sono la soluzione ideale per giornate intense. Inoltre, per gli sportivi o chi vive in città, la resistenza all'acqua IP54 assicura durabilità e affidabilità in qualsiasi condizione meteorologica.

Ora in offerta a soli 34,99€, gli auricolari wireless CMF by Nothing Buds rappresentano un'ottima scelta per chi cerca una qualità audio eccellente, un'ottima autonomia e la comodità della cancellazione attiva del rumore a un prezzo accessibile. La loro resistenza all'acqua e le opzioni di connessione versatile li rendono ideali sia per l'uso quotidiano che per le sessioni di allenamento più intense.

Vedi offerta su Amazon