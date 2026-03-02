Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'ASUS ROG THOR 850W Platinum, l'alimentatore modulare con display OLED per il monitoraggio in tempo reale della potenza erogata. Dotato di ventola Wing-blade con tecnologia 0dB, certificazione 80 PLUS Platinum, compatibilità PCIe Gen 5.0 e illuminazione Aura Sync RGB, rappresenta una scelta premium per ogni build. Ora disponibile a soli 209,10€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo originale di 324,90€.

ASUS ROG THOR 850W, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG THOR 850W Platinum è l'alimentatore ideale per gli appassionati di gaming e per chi assembla PC ad alte prestazioni senza compromessi. È consigliato a chi desidera una soluzione energetica affidabile e certificata 80 PLUS Platinum, costruita con condensatori giapponesi al 100% per garantire efficienza e longevità nel tempo. Grazie al supporto PCIe Gen 5.0, si rivela perfetto per chi monta schede video di ultima generazione e non vuole limitare le prestazioni del proprio sistema.

Questo alimentatore soddisfa anche le esigenze di chi tiene all'estetica della propria build, grazie alla personalizzazione RGB con Aura Sync e ai cavi completamente inguainati. Il display OLED per il monitoraggio in tempo reale dell'erogazione di potenza è un plus per gli utenti più tecnici, mentre la ventola Wing-blade con tecnologia 0dB e certificazione IP5X lo rendono silenzioso e durevole. Con uno sconto del 36%, passando da 324,9€ a soli 209,1€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole il meglio senza rinunciare al risparmio.

ASUS ROG THOR 850W Platinum è un alimentatore di fascia alta con certificazione 80 PLUS Platinum, condensatori giapponesi al 100%, cavi modulari inguainati, supporto PCIe Gen 5.0, ventola Wing-blade 0dB e display OLED per il monitoraggio in tempo reale.

Vedi offerta su Amazon