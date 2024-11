ASUS Chromebook Plus: produttività al top, prezzo Black Friday! (-100€)

Siete alla ricerca di un nuovo Chromebook? Questa offerta Black Friday fa proprio al caso vostro! ASUS Chromebook Plus è attualmente in offerta su Amazon. Un dispositivo che incanta con il suo display FHD da 14 pollici e un potente processore Intel Core i3 di 12a generazione. Dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria UFS, garantisce prestazioni elevate e una portabilità invidiabile, grazie al suo chassis leggero di soli 1,44kg. Ora disponibile a soli 299,00€, rispetto al prezzo originale di 399,00€, vi permette di risparmiare il 25%. A questo prezzo, ASUS Chromebook Plus diventa un compagno ideale per chi cerca prestazioni affidabili e massima produttività on-the-go, con il bonus di un anno di Google One senza costi aggiuntivi. Non perdete questa occasione.

ASUS Chromebook Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS Chromebook Plus è l'ideale per gli studenti e i professionisti che sono sempre in movimento e cercano un dispositivo leggero, ma potente, per accompagnare le loro giornate ricche di impegni. Dotato di un processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8GB di RAM, questo notebook offre prestazioni elevate per gestire con facilità il multitasking e le applicazioni più esigenti. Con un peso di soli 1,44kg e uno spessore di 1,87cm, si adatta perfettamente a uno stile di vita dinamico, garantendo portabilità senza sacrificare la qualità dello schermo FHD da 14 pollici, ideale per lavori di produttività o per momenti di relax.

Per coloro che desiderano un ulteriore spazio di archiviazione e la sicurezza di avere i propri file sempre disponibili online ed offline, ASUS Chromebook Plus offre un anno di Google One con 100GB di spazio sul cloud, senza costi aggiuntivi. Allo stesso tempo, la suite di applicazioni Adobe integrata, incluse soluzioni basate su Intelligenza Artificiale come Adobe Firefly, Photoshop e Adobe Express, rende questo Chromebook uno strumento perfetto per esprimere la propria creatività.

A soli 299,00€, ASUS Chromebook Plus offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, soprattutto considerando le sue caratteristiche tecniche avanzate e i benefici inclusi, come l'abbonamento a Google One. È la scelta ideale per studenti, professionisti e chiunque cerchi un dispositivo affidabile e performante per la vita di tutti i giorni. Vi consigliamo vivamente l'acquisto per il suo mix ideale di portabilità, prestazione e sicurezza.

Vedi offerta su Amazon