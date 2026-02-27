Buone notizie per i collezionisti dedicati all’universo di Neon Genesis Evangelion: Good Smile Company ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova statua di Asuka Shikinami Langley, ispirata a un’illustrazione originale firmata dal celebre character designer Yoshiyuki Sadamoto.

Asuka Shinigami Langley - Good Smile Company

Immagine 1 di 4 Immagine 2 di 4 Immagine 3 di 4 Immagine 4 di 4

Proposta in scala 1/7 e con un’altezza di circa 23,5 cm, la figure si distingue per la grande fedeltà con cui trasporta in tre dimensioni lo stile raffinato dell’illustrazione di Sadamoto. L’opera enfatizza il portamento deciso ed elegante di Asuka, restituendo una presenza scenica forte e immediatamente riconoscibile, in linea con il carattere determinato che ha reso il personaggio uno dei più amati del franchise.

La scultura, realizzata in PVC, riproduce con estrema attenzione ogni dettaglio: dai capelli mossi dal vento, scolpiti con dinamismo e leggerezza, alla postura fiera e sicura, fino alla cura riservata alle mani e alle dita. L’insieme offre un risultato armonioso e realistico, pensato per essere apprezzato da qualsiasi angolazione, qualità fondamentale per una statua destinata all’esposizione in collezione.

Dal punto di vista produttivo, la scultura è opera dell’artista Shi, mentre la colorazione è stata affidata a Nyugyu, che ha lavorato per valorizzare volumi, sfumature e contrasti cromatici, mantenendo coerenza con l’illustrazione originale. La produzione è curata da Good Smile Arts Shanghai, con distribuzione globale affidata a Good Smile Company, garanzia di standard qualitativi elevati per il settore del collezionismo.

La figure include una base espositiva dedicata, studiata per integrarsi perfettamente con la posa della protagonista e assicurare stabilità e impatto visivo in vetrina.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Per il mercato italiano, i preordini sono già disponibili tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita è prevista per giugno 2027, con un prezzo indicativo di circa 165,00 euro. Una proposta che si inserisce nella fascia premium delle scale 1/7 e che si rivolge a collezionisti e appassionati di Evangelion alla ricerca di un pezzo iconico, capace di coniugare eleganza, fedeltà artistica e qualità realizzativa.