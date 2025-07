Good Smile Company ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e spettacolare action figure dedicata ad Albedo Armor Ver., personaggio iconico tratto dalla serie Overlord. Realizzata per la linea Pop Up Parade L, questa nuova proposta collezionabile si presenta come un vero e proprio omaggio alla figura della demonessa Sovrintendente Guardiano della Grande Tomba Sotterranea di Nazarick.

Albedo Armor Ver. - Pop Up Parade L

Alta ben 24 cm, la statua è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono una buona resa estetica unita alla durabilità nel tempo. Il design, curato nei minimi dettagli sotto la direzione dello scultore Hiroaki Nakanishi e con la decorazione di Tomofumi, mette in risalto la magnificenza dell’armatura di Albedo. Ogni sfumatura e ombreggiatura è stata sapientemente applicata per conferire profondità e dinamismo alla figure, riuscendo a trasmettere al tempo stesso forza e grazia.

Questa edizione di Albedo si distingue per una posa fiera ed elegante, perfettamente coerente con il suo ruolo nella serie. Una proposta pensata per conquistare il cuore degli appassionati di Overlord e dei collezionisti attenti alla qualità delle proprie esposizioni.

Overlord, nato come light novel scritta da Kugane Maruyama con illustrazioni di so-bin, è oggi un franchise di successo internazionale, con 16 volumi pubblicati dal 2012 sotto l’etichetta Enterbrain. La popolarità dell’opera ha portato alla realizzazione di un manga, di una serie anime animata da Madhouse in quattro stagioni (disponibili in Italia su Yamato Video), e a un’ampia gamma di prodotti da collezione.

Prezzo e data di uscita

Distribuita da Cosmic Group, la figure sarà disponibile in Italia a partire da maggio 2026, con un prezzo indicativo di 80,00 euro. Un’aggiunta imperdibile per i fan della saga e per tutti coloro che desiderano impreziosire la propria collezione con una rappresentazione raffinata di Albedo nella sua forma più iconica.