Good Smile Company ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova statua dedicata a Katsuki Bakugo Metallic Ver., una proposta pensata per tutti gli appassionati di My Hero Academia che desiderano aggiungere alla propria collezione un pezzo capace di trasmettere potenza, carattere e la tipica energia detonante del personaggio. Si tratta di una release che punta alla qualità assoluta, impreziosita da una finitura metallica che valorizza ogni superficie.

Katsuki Bakugo Metallic Ver. - Good Smile Company

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Dal 2014 al 2024 My Hero Academia, creata da Kōhei Horikoshi, ha conquistato milioni di lettori sulle pagine di Weekly Shōnen Jump, affermandosi come uno dei pilastri contemporanei della cultura pop giapponese. In un mondo in cui i Quirk (i superpoteri) fanno parte della normalità, si sviluppano storie e personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. Tra questi c’è ovviamente Katsuki Bakugo, compagno e rivale di Izuku Midoriya, celebre per il suo Quirk basato sulla sudorazione esplosiva, capace di generare detonazioni di intensità crescente.

La nuova statua in scala 1:4, alta 30,5 cm, punta proprio a restituire l’essenza più dinamica del personaggio. Realizzata in PVC e ABS, mette in mostra un lavoro di modellazione e pittura particolarmente accurato, curato dal team di Matsuda Model, già noto per la qualità delle sue decorazioni. L’effetto metallic esalta volumi, ombre e dettagli del costume, creando un impatto visivo che risulta immediatamente accattivante da qualsiasi angolazione la si osservi.

La posa scelta accentua la natura combattiva di Bakugo: il personaggio appare pronto a scattare dalla base, con lo sguardo concentrato e i muscoli tesi in un’esplosiva anticipazione dell’attacco. L’insieme risulta dinamico, scenografico e perfetto per chi cerca un pezzo importante da esporre all’interno della propria collezione.

Prezzo e data di uscita

I preordini sono già disponibili in Italia tramite Cosmic Group, distributore ufficiale. La consegna è prevista per il secondo trimestre del 2026, mentre il prezzo si aggira intorno ai 350,00 euro. Una proposta che si rivolge ai fan più esigenti, interessati a una statua premium che celebra uno dei personaggi più iconici dell’opera di Horikoshi.