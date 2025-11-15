Good Smile Company ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova statua Izuku Midoriya Metallic Ver., un’edizione che punta a catturare tutta la determinazione, la potenza visiva e l’energia che hanno reso Deku uno dei protagonisti più amati della moderna cultura pop giapponese. Il personaggio, nato dalle pagine di My Hero Academia di Kōhei Horikoshi, continua a ispirare fan in tutto il mondo grazie al suo percorso di crescita e alla sua incrollabile volontà di superare ogni limite.

Izuku Midoriya Metallic Ver. - Good Smile Company

La serie, pubblicata dal 2014 al 2024 sulle pagine della Weekly Shōnen Jump, ha costruito un universo narrativo vasto e articolato, dove i Quirk rappresentano la normalità e dove Izuku Midoriya, inizialmente privo di poteri, intraprende un cammino straordinario per diventare un vero eroe. Questo immaginario ha dato vita ad anime, film, videogiochi, spin-off e a una produzione costante di action figure e statue da collezione che popolano gli scaffali degli appassionati.

La nuova statua proposta da Good Smile Company si presenta in scala 1:4 e raggiunge 34,8 cm di altezza, imponendosi come un pezzo di notevole presenza. La lavorazione in PVC e ABS, unita alla decorazione curata da Matsuda Model, valorizza l’intera superficie della figure grazie alla speciale finitura metallic, studiata per far risaltare ogni dettaglio come se fosse carico dell’energia del One for All. La resa visiva appare particolarmente brillante, con un colpo d’occhio immediato e di forte impatto.

La posa scelta ritrae Izuku in un momento di slancio dinamico: il personaggio sembra proiettarsi fuori dalla base, arricchita da effetti ricolorati che contribuiscono a definire una scena ancora più intensa. Lo sguardo concentrato e la tensione muscolare trasmessa dalla scultura enfatizzano la natura eroica del personaggio, rendendo la statua apprezzabile da qualsiasi angolazione.

Prezzo e data di uscita

I preordini in Italia sono già disponibili tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, con una consegna stimata per il secondo trimestre del 2026. Il prezzo della statua è fissato a circa 350,00 euro.