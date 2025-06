Infinite Statue, in collaborazione con Kaustic Plastik, ha ufficialmente aperto i preordini della nuova statua in scala 1/4 dedicata a Ash Williams, tratta direttamente dal cult cinematografico Army of Darkness (conosciuto in Italia come L’Armata delle Tenebre) e interpretato da Bruce Campbell. Il pezzo, parte della linea Plus Format, rappresenta un omaggio ricco di dettagli e riferimenti a una delle pellicole horror più iconiche degli anni ’90, diretta dal regista Sam Raimi.

Ash Williams - Army of Darkness

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Alta complessivamente 64 cm, la statua raffigura Ash sul campo di battaglia, in una posa trionfante sopra un’orda di scheletri. Il protagonista è ritratto con il celebre Bastone di Tuono, il fucile a doppia canna divenuto simbolo del personaggio, mentre nella mano destra impugna il Necronomicon, l’inquietante libro dei morti. La versione Exclusive, disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale di Infinite Statue, offre anche la possibilità di sostituire il braccio con l’iconica motosega, per ricreare una delle scene più memorabili dell’intera saga.

La statua è realizzata con una combinazione di materiali di alta qualità: la testa è scolpita in PVC, gli abiti sono in vero tessuto, mentre il corpo e la base sono in resina. Ogni dettaglio è stato studiato con estrema cura: la scultura è opera di Daniele “Danko” Angelozzi, la colorazione è stata curata da Dario Barbera, mentre la direzione artistica è affidata a Fabio Berruti. La produzione è stata coordinata da Fabio Varesi, per garantire uno standard qualitativo elevato e fedele all’universo cinematografico originale.

La versione Exclusive include anche un Web Gift: una targhetta serigrafata con supporto in plexiglass, numerata e in edizione limitata, pensata per arricchire ulteriormente l’esposizione di questo pezzo da collezione.

Prezzo e Data di uscita

La statua è disponibile per il preordine tramite Cosmic Group al prezzo di 1.099,50 euro, con uscita prevista per metà 2026.