Alienware AW2725DF: il monitor perfetto per professionisti e gamer, ora in SCONTO!-16%

Se siete alla ricerca di un monitor che possa davvero fare la differenza durante le vostre sessioni di gioco, il monitor da gaming Alienware AW2725DF è ciò che fa per voi. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 699,99€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo recente di 829,09€, questo monitor è un investimento imperdibile per chi desidera portare la propria esperienza di gioco al livello successivo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Alienware AW2725DF, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Alienware AW2725DF è stato progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti e degli utenti professionali che necessitano di prestazioni visive elevate. Con un display QHD da 27" (2.560x1.440 pixel), offre immagini straordinariamente nitide e dettagliate grazie alla tecnologia QD-OLED. Questa innovativa tecnologia Quantum Dot garantisce una riproduzione cromatica impeccabile, eliminando fastidiosi riflessi, aloni e fioriture, per un'esperienza visiva senza precedenti.

Che si tratti di editing video, progettazione grafica o intense sessioni di gaming, questo monitor offre una copertura del 99,3% dello spazio colore DCI-P3, garantendo una gamma cromatica estremamente ricca e vibrante. Inoltre, il supporto HDR400 consente di ottenere un'illuminazione realistica e dettagli accurati, migliorando la profondità e il contrasto delle immagini.

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 360Hz e a un tempo di risposta fulmineo di 0,03ms, il monitor Alienware AW2725DF elimina completamente il ghosting e la sfocatura, rendendolo perfetto per i giochi ad alta velocità. Le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync assicurano un gameplay fluido e senza interruzioni, anche durante le azioni più frenetiche.

Il comfort durante le lunghe maratone di gioco è garantito dalla tecnologia ComfortView Plus, che riduce l'emissione di luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi. Questo significa che potrete giocare o lavorare per ore senza compromettere la vostra salute visiva.

Il monitor è dotato di numerose opzioni di connettività, tra cui USB-C, 2 DisplayPort, HDMI e 4 porte USB, offrendo la massima flessibilità per collegare tutti i vostri dispositivi. Inoltre, le funzionalità integrate come Dark Stabilizer, modalità console, contatore frame rate e timer, permettono di personalizzare al massimo la vostra esperienza di gioco, garantendo un vantaggio competitivo. Con uno sconto del 16% su Amazon, il monitor Alienware AW2725DF è disponibile a soli 699,99€, un prezzo davvero super per un prodotto di fascia alta con caratteristiche eccezionali.

Vedi offerta su Amazon