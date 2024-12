Acquista PS5 Pro a soli 699€ con la permuta Euronics!

Se avete sempre sognato di mettere le mani su PS5 Pro e volete approfittare di un’offerta esclusiva, ora è il momento giusto! Su Euronics, potete acquistare la PS5 Pro a soli 699€, grazie al servizio TECH BACK, che vi permette di permutare il vostro vecchio smartphone o la vostra vecchia console per ottenere uno sconto o un rimborso sul nuovo acquisto.

Come funziona? È semplice: valutiamo il vostro prodotto usato in base alle condizioni e vi facciamo un’offerta senza impegno con il valore stimato. Una volta accettata, potrete scegliere se ricevere un buono sconto da utilizzare per il nuovo acquisto o un rimborso direttamente sul vostro conto bancario. Un’occasione imperdibile per passare a PS5 Pro a un prezzo ancora più conveniente!

Come fare?

Accedete al portale TECH BACK di Euronics cliccando sul link e cercate il vostro prodotto. Rispondete a delle semplici domande per stimare il valore del vostro dispositivo usato. Seguite le istruzioni per inviare il prodotto. Ricevete il pagamento direttamente sul vostro conto corrente bancario, dopo che il prodotto sarà verificato e convalidato.

La verifica dell’integrità del dispositivo è a discrezione di Recommerce, basata su criteri prestabiliti (consultate il regolamento sul portale). Naturalmente, avete il diritto di rifiutare l’offerta senza alcun impegno!

Non perdete questa straordinaria opportunità di acquistare PS5 Pro a soli 699€ con il servizio TECH BACK! Approfittate della permuta e godetevi l’esperienza di gioco di nuova generazione, con un grande risparmio.