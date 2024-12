A Natale regalati il monitor gaming ASUS ROG Strix, DROP DI PREZZO a soli 399€!

Cercate un monitor da gaming di alta qualità a un prezzo speciale? Il monitor ASUS ROG Strix XG259QNS è ora disponibile a un prezzo ridotto su Amazon. Questo modello, ideale per gli appassionati degli eSports, offre un display da 24,5 pollici FHD (1920x1080) con una straordinaria frequenza di aggiornamento di 380 Hz (OC), ideale per i giocatori professionisti. Dotato della tecnologia Fast IPS, garantisce un tempo di risposta di soli 0,3 ms per immagini nitide e fluide, mentre la tecnologia ELMB SYNC elimina le distorsioni visive, assicurando una visione di gioco impeccabile. Inoltre, con FreeSync Premium, vi godrete un'esperienza di gioco fluida senza interruzioni. Oggi, questo fantastico monitor, ha subito un drop di prezzo notevole, grazie al quale potete acquistarlo a soli 399€! Un'opportunità eccezionale per aggiornare la vostra postazione gaming!

ASUS ROG Strix XG259QNS, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Strix XG259QNS è consigliato agli appassionati e ai giocatori professionisti di eSports che cercano un'esperienza di gioco senza precedenti. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 380 Hz (overclockabile) e alla tecnologia Fast IPS, questo monitor promette immagini nitide con frame rate elevati e un tempo di risposta di appena 0,3 ms, garantendo così una rappresentazione senza sfocature durante le azioni più veloci e frenetiche in gioco. Chi desidera una fluidità visiva impeccabile e una risposta immediata alle proprie azioni troverà nell'ASUS ROG Strix XG259QNS il compagno di gioco ideale, essenziale per mantenere un vantaggio competitivo negli incontri più impegnativi.

Inoltre, le tecnologie ELMB SYNC e FreeSync Premium lavorano in sinergia per eliminare effetti indesiderati come le immagini fantasma e il tearing, offrendo così una visione cristallina anche nei momenti di maggiore intensità, quando ogni dettaglio può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il DisplayWidget Center agevola l'accesso e la regolazione delle impostazioni del monitor, permettendo ai giocatori di personalizzare la loro esperienza visiva in base alle proprie necessità.

Al prezzo di 399,00€, ASUS ROG Strix XG259QNS rappresenta un investimento ideale per coloro che cercano prestazioni di livello professionale nel gaming. Con le sue avanzate tecnologie di visualizzazione e la notevole frequenza di aggiornamento, è progettato per offrire un'esperienza di gioco senza compromessi. La combinazione delle sue caratteristiche tecniche lo rende una scelta eccellente per i giocatori che desiderano migliorare la propria configurazione di gioco con un monitor che garantisca reattività e immagini di qualità superiore. Grazie al suo recente calo di prezzo, questa è un'occasione da non perdere per chi vuole elevare le proprie sessioni di gioco a un livello superiore senza sacrificare la qualità dell'immagine.

