Attraverso il suo sito ufficiale Edizioni Star Comics ha reso ufficiali i fumetti in uscita a giugno 2025. Da segnalare l'ultimo volume di My Hero Academia e il nuovo shonen Brave Bell.

Gone

Su un pianeta lontano e fortemente impoverito, la bassa manovalanza si guadagna da vivere rifornendo astronavi. L'opzione migliore è andarsene... ed è proprio cià che Abi, 13 anni, intende fare. Imbarcata come clandestina su una colossale nave da crociera, in cerca di una vita migliore, Abi viene accusata di sabotaggio. Dovrà cercare di sopravvivere e sfuggire al mortale equipaggio che la bracca! Magnificamente scritto e disegnato da Jock (già vincitore agli Eisner Awards), Gone è un'avventura sci-fi ricca di azione, che vedrà una giovane eroina affrontare il tradimento, scoprire i suoi veri alleati e rendersi conto che nulla è più lontano di ciò che chiamiamo "casa".

My Hero Academia 42 Celebration Edition

Star Comics celebra l’ultimo volume dell’epica serie del sensei Kohei Horikoshi con una speciale edizione celebrativa. Un box contenente il volume 42 in edizione Celebration Edition, due set di sticker, tre illustration card, due sottobicchieri, un’esclusiva card dorata e un mini-shikishi dedicato al finale della serie!

Brave Bell 1

Soshi Sanada frequenta il terzo anno delle superiori, ha una mente brillante, è atletico, gentile e non esita mai a dare una mano a chi ne ha più bisogno. Nonostante la sua bontà d’animo, viene sempre guardato con freddezza e diffidenza dagli altri a causa delle sue origini. Suo padre, infatti, è il boss della yakuza! Un giorno, una telefonata a scuola sconvolge per sempre la sua vita. Quello che trova al ritorno a casa è la realizzazione del suo incubo peggiore, un inferno che ha odore di sangue. Sotto una pioggia battente, in una casa che porta ancora le cicatrici dello sterminio della sua famiglia, Soshi giura di vendicarsi... Ha così inizio l’epopea di un ragazzo che sognava di essere come il suo eroe della TV e che ora decide di sfidare un’enorme organizzazione misteriosa!

Dreams Factory

Londra, 1892. Come la maggior parte dei bambini del quartiere operaio in cui vive, Indira si reca ogni giorno, senza mai protestare, nelle miniere di carbone. Ma quando il suo fratellino Eliott scompare, niente ha più importanza. Si imbarca quindi in una disperata ricerca, ma ben presto si rende conto che il piccolo non è l’unico bambino misteriosamente scomparso…

The Blue Summer and You - Second Season

Chiharu e Wataru sono ora al secondo anno di università. È passato diverso tempo dal loro primo incontro e dal loro primo bacio, ma l’amore che provano l’uno per l’altro non si è mai affievolito. Certo, le difficoltà di ogni giorno non sono cambiate, e chissà cosa riserverà il futuro a questi due innamorati. La sensei Nagisa Furuya torna a dar voce a due dei suoi personaggi più amati dal fandom Boys’ Love in un imperdibile sequel! Come per i precedenti volumi contenuti nel Blue Summer Box, anche in questo albo saranno inseriti i contenuti extra della serie, originariamente pubblicati nell’edizione limitata giapponese!

Edizioni Star Comics - il calendario completo di giugno 2025

3 giugno

GONE

A SIGN OF AFFECTION 11

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION 20

DRAGON BALL SD 5

X6 – CRUCISIX 9

ELETTROSHOCK DAISY 3

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE 19

SUPER STRING: MARCO POLO'S TRAVEL TO THE MULTIVERSE 2

BLUE BOX 13

EDENS ZERO 27

17 giugno

THE JOJOLANDS 2

A COUPLE OF CUCKOOS 16

PANDORA HEARTS NEW EDITION 8

THERAPY GAME RESTART 5

RECORD OF RAGNAROK - LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE 5

RAVE - THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION 21

SHIKIMORI'S NOT JUST A CUTIE 19

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 60

VERSUS 4

MAO 22

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION 13

INUYASHA WIDE EDITION 23

HELLBOY 5 - IL VERME CONQUISTATORE

24 giugno