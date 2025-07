Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Disney ha calendarizzato le uscite previste per luglio 2025. Da segnalare il primo volume della nuova serie Dragon Seekers: La Leggenda dei Cacciatori di Draghi e Altre Storie Fantasy mentre con Topolino 3637 e Topolino 3638 ci sono in regalo le carte da gioco.

Dragon Seekers: La Leggenda Dei Cacciatori Di Draghi E Altre Storie Fantasy 1

Immaginate di essere il protagonista di una storia fantasy e di poter vivere un’avventura insieme a incredibili compagni di viaggio, tra pericoli da fronteggiare, draghi, creature strane e regni fantastici! Nel primo volume di questa raccolta aprono le danze due storie inedite della serie Junior Woodchucks – Legend of the Dragon Seekers, dove Qui, Quo, Qua, Emy, Evy ed Ely, vi raccontano le loro peripezie per diventare cacciatori e cacciatrici di draghi professionisti. A seguire, una selezione di divertenti storie fantasy in salsa Disney.

Paperinik Contro i Terribili Quattro

Un nuovo classico estivo orchestrato da Marco Gervasio, che seleziona le storie e firma il raccordo inedito, trasformando l’albo in un’unica, lunga avventura in cui Paperinik dovrà vedersela con un quartetto di agguerriti, insidiosissimi super criminali. Un’occasione per riscoprire alcuni degli avversari più famosi di Paperinik, come Spectrus, Inquinatori, Perfidus e Zafire!

Le Storie di Topolino 3 – Il Principe delle Sabbie

Preparatevi a fare un viaggio nel passato, per l’esattezza nell’antico Egitto della dinastia tolemaica! Protagonista della storia – affiancato dal fido Pippocrate e da un grande cast con i costumi d’epoca – è Topolomeo, nipote di Tolomeo III. Il principe delle sabbie, di Alex Bertani, Francesco Vacca e Giuseppe Facciotto, si dipana tra piramidi, papiri e misteri in un’avventura… lunga come il Nilo. A corredo della storia a fumetti, approfondimenti sui personaggi e sui luoghi suggestivi.

Topolino – Supertopolino 3637 + Le Carte da Gioco d’Autore di Lorenzo Pastrovicchio – Mazzo Nero

Come ogni estate, Topolino propone ai suoi lettori un’esclusiva edizione di carte da gioco d’autore, perfette sia per giocare che da collezionare! Quest’anno, il talento straordinario di Lorenzo Pastrovicchio dà vita a due mazzi unici e originali. Le illustrazioni dei personaggi sono realizzate a mano con la tecnica dell’acquerello e una colorazione raffinata: i semi neri sono esaltati da contrasti in bianco e nero, mentre i semi rossi si immergono in una calda atmosfera di toni seppia e aranciati. Ma ciò che rende queste carte davvero speciali è la loro interpretazione in stile vintage, tanto caro all’autore. Ogni illustrazione richiama il fascino dei personaggi calati nello stile delle loro origini e sono poi sapientemente personalizzati per connotarli come protagonisti delle carte da gioco. Un connubio perfetto tra gioco e arte! Troverete i due mazzi solo in abbinata a Topolino 3637 del 6 agosto e Topolino 3638 del 13 agosto.

Topolino – Supertopolino 3638 + Le Carte da Gioco d’Autore di Lorenzo Pastrovicchio – Mazzo Rosso

