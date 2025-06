Attraverso il suo sito ufficiale, Panini DC Italia ha diffuso il calendario completo delle uscite di luglio 2025. Da segnalare l'ottimo Superman - Stagioni in versione DC Pocket e il volume che raccoglie la trilogia di crossover fra Batman e le Tartarughe Ninja.

Guy Gardner – Danni Collaterali

La rinomata vena caustica di Howard Chaykin (Batman: Thrillkiller) incontra il personaggio più arrogante dell’Universo DC! Ai margini della guerra tra Rann e Thanagar, la Lanterna Verde G’Nort è in cerca di un mediatore per portare la pace e lo trova in… Guy Gardner?! Già, l’arte della mediazione richiederebbe un negoziatore neutrale e moderato, ma non tutto è ancora perduto! La tregua potrebbe arrivare quando i Thanagariani e i Ranniani scoprono di odiare qualcuno più di quanto si odino reciprocamente. E, sì, quel qualcuno è proprio Guy Gardner.

Batman / TMNT

Gli imperdibili crossover tra Batman e le Tartarughe Ninja raccolti in un unico volume! Nel corso di una battaglia contro il Clan del Piede e le forze aliene del generale Krang, le Tartarughe vengono catapultate in un’altra dimensione! Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello si ritrovano a Gotham City, dove dovranno unire le forze con il Cavaliere Oscuro per impedire che la città cada nelle mani del temibile Shredder! Un team-up epico firmato da James Tynion IV, Freddie E. Williams II e Kevin Eastman, il creatore delle Turtles!

Nightwing di Tom Taylor – Libro Due

Continua, in una nuova e imperdibile edizione, la pluripremiata serie di Tom Taylor e Bruno Redondo dedicata a Nightwing, il difensore di Blüdhaven! Dick Grayson è un eroe carismatico e altruista. Sulla sua strada, però, ha incontrato Heartless, un serial killer che non esita a rimuovere i cuori delle sue vittime. Che piani ha questo assassino per il primo Ragazzo Meraviglia e i suoi alleati? I Titans dovranno recarsi all’inferno per salvare l’anima di una bambina innocente. Inoltre, Daniele Di Nicuolo disegna la prima avventura dello spumeggiante Bat-Mito!

Superman – Stagioni – DC Pocket Collection

Un racconto di formazione sulle esperienze che hanno trasformato un semplice ragazzo di campagna nel più grande eroe del mondo! Le quattro stagioni dell’adolescenza dell’Uomo d’Acciaio mostrano come sia la persona, e non i poteri, a fare di Superman un grande eroe. Una storia carica di emozioni che avvicina il supereroe alieno proveniente da Krypton al genere umano. Jeph Loeb e Tim Sale, l’acclamato team creativo di Batman: Il Lungo Halloween, offrono al mondo la loro prospettiva unica sull’Uomo del Domani!

Absolute Batman 3

Batman e Alfred Pennyworth hanno stretto un accordo… ma anche i loro nemici hanno nuovi alleati, e stanno arrivando a Gotham per scatenare il caos! Un oscuro segreto sta per scuotere la vita di Bruce Wayne, tanto da fargli mettere in discussione ogni cosa. Continua l’acclamata serie di Scott Snyder e Nick Dragotta!

Panini DC Italia - il calendario completo di luglio 2025

03 luglio

10 luglio

17 luglio