Attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha ufficializzato le uscite previste per luglio 2025. Da segnalare il sesto omnibus di Asterix e ben due romanzi dedicati all'universo di Warhammer 40K.

Asterix Omnibus Volume 6

In questo sesto volume della raccolta delle avventure di Asterix e degli irriducibili Galli torneremo a leggere alcune storie brevi scritte da Goscinny e assisteremo allo storico passaggio di testimone a una nuova coppia di autori: Jean-Yves Ferri (testi) e Didier Conrad (disegni). Il volume contiene infatti le storie: Asterix e Latraviata, Asterix tra banchi e… banchetti, Quando il cielo gli cadde sulla testa, Il compleanno di Asterix e Obelix, Asterix e i Pitti e Asterix e il papiro di Cesare.

Warhammer 40.000 – Imperium Oscuro – Romanzo

Tempi bui sono giunti nella galassia. Una Grande Fenditura nel Warp si è aperta e da essa fuoriescono demoni e orrori della Vecchia Notte. Ma ora si è conclusa la prima fase della Crociata Indomitus e il primarca Roboute Guilliman pone gli occhi sulla propria casa. Le orde del suo fratello traditore, Mortarion, marciano su Ultramar e solo Guilliman può sperare di rovinarne i piani con le sue armate di Space Marines. Vivi l’inizio delle Guerre della Peste con l’Imperium intento a combattere per respingere la Death Guard e i suoi alleati demoniaci.

Teenage Mutant Ninja Turtles 8 – Variant

Un tempo, Donatello era la più affidabile delle Tartarughe Ninja, ma ora la prigionia sembra aver lasciato segni profondi sulla sua salute mentale. E se i suoi fratelli potranno proteggerlo dagli attacchi del Clan del Piede, difficilmente potranno salvarlo dalla voce che dice di sentire nella testa: quella del defunto maestro Splinter!

Alien – Black, White & Blood – Treasury Edition

Bianco come le stelle, nero come lo spazio profondo e ovviamente rosso come il sangue… e, in questo caso, anche un po’ verde, come la leggendaria locandina del film in cui ha avuto origine l’alieno più letale dell’universo! Gli xenomorfi emergono nuovamente dalle tenebre dello spazio – dove, ricordiamolo, nessuno può sentirci urlare – per divenire protagonisti di uno dei più apprezzati format Marvel: Black, White & Blood! Collin Kelly, Paul Jenkins, Michael Dowling e Tommaso Bianchi, assieme ad altri talentuosi artisti, firmano quattro storie complete di puro terrore alieno!

Star Wars: Storie dall’Iperspazio – Qui-Gon – Star Wars Collection

Un graphic novel originale che abbraccia tutta la vita di Qui-Gon Jinn, dalla sua giovinezza come Padawan del Conte Dooku ai suoi anni come abile Maestro Jedi di Obi-Wan Kenobi. Una serie di eventi ricorrenti si legano lentamente nel corso degli anni per aiutare Qui-Gon a completare il mosaico di uno dei tanti misteriosi culti della Forza… la Confraternita della Nona Porta.

