Attraverso un comunicato stampa, Edizioni BD e J-POP Manga hanno reso disponibile il calendario delle uscite previste a giugno 2025. Da segnalare il ritorno di Frieren - Oltre la fine del viaggio con il volume 14, disponibile anche in versione deluxe, e l'ultimo volume di Oshi no Ko - My Star, disponibile in versione variant con gadget. Fra le novità invece Credimi, è amore di Fujimomo, uno dei titoli shojo più attesi dell’anno, e la raccolta di storie brevi La stufa in riva al mare e altre storie, titolo vincitore del Kono Manga ga Sugoi! 2024 firmato dal talento emergente Kogani Oshiro.

Frieren - Oltre la fine del viaggio 14 Edizioni Deluxe

Il Volume 14 sarà disponibile in versione regular e deluxe a tiratura limitata con jacket variant e in allegato l’esclusivo booklet Sparkle for Frieren.

Oshi no Ko - My Star 16

Il volume finale della serie sarà disponibile in versione regular e in una edizione speciale con sovraccoperta in lamina foil a cui sarà allegato il diorama del palcoscenico con gli sticker dei personaggi.

Credimi, è amore 1

Risa è una ragazza molto previdente a cui piace cavarsela da sola in ogni situazione e andare in giro con tutto l’occorrente per affrontare qualsiasi emergenza. Un giorno si ritrova a soccorrere Zen, un ragazzo appena uscito da una rissa. Lui decide di sdebitarsi offrendole una mano ogniqualvolta lei si trovi in difficoltà, ma Risa riuscirà davvero a lasciarsi andare e a fidarsi di quello che alle apparenze sembra solo un teppista? E cos’è quella strana sensazione che prova quando lo incontra? Arriva in Italia la serie shojo da oltre 600.00 copie distribuite solo in Giappone!

La stufa in riva al mare e altre storie

È un’antologia di sette racconti brevi che allungano le loro radici fra le crepe della vita quotidiana, alla scoperta dei nostri sentimenti più profondi tra crudo realismo e inaspettati elementi surreali.

Briar 2

Il secondo volume dell'ppassionante rivisitazione della favola della bella addormentata. E se Rosaspina non fosse stata affatto ridestata dal bacio di un principe, ma si fosse svegliata sola, in un mondo allo sbando dove può contare solo sulle proprie forze per sopravvivere e riportare stabilità nel Regno?

J-POP Manga e Edizioni BD - il calendario completo di giugno 2025

Dal 2 all'8 giugno

Dal 9 al 15 giugno

Dal 16 al 22 giugno

La stufa in riva al mare e altre storie

Love is an Illusion 3

Twilight Out Focus - Cinema Club III Box

Pokémon X 3

Pokémon Y: Pokémon La Grande Avventura 26

Dance Dance Danseur 26

Goblin Slayer 16

Kingdom 69

Rent a girlfriend 27

Dal 23 al 29 giugno