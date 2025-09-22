NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming a ottobre 2025. Da segnalare la nuova stagione di X Factor e IT - Welcome to Derry, serie prequel del mitico IT di Stephen King.

X Factor 2025 - 23 ottobre

In diretta dal Teatro Repower di Milano al via i Live Show di X Factor 2025. Con la conduzione di Giorgia, i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi portano sul palco tre artisti ciascuno, in gara per conquistare settimana dopo settimana e manche dopo manche il pubblico dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Grandi ospiti ma soprattutto una competizione carica di emozioni e talento creeranno un percorso appassionante che anche quest’anno si concluderà in Piazza del Plebiscito a Napoli, in un evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

IT – Welcome to Derry - 27 ottobre

Ambientata nell'universo di IT del maestro dell’horror contemporaneo Stephen King, la serie espande la visione cinematografica creata dal regista Andy Muschietti nei suoi precedenti lungometraggi “It” (2017) e “It – Capitolo due” (2019) e aggiorna il mito del celeberrimo (e almeno altrettanto terrificante) clown danzante. Ventisette anni prima degli eventi del primo film della saga, Pennywise riemerge dall’oscurità per nutrirsi delle paure più profonde dei bambini dando inizio ad un incubo senza fine. Del cast della serie fanno parte Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

Petra Stagione 3 - 8 & 15 ottobre

In questa terza stagione ritroviamo una Petra inedita, alle prese con il suo nuovo compagno Marco e i suoi tre figli. Le novità della sua vita privata però non le impediscono certo di dedicarsi al suo lavoro come Ispettrice di Polizia a Genova. Prima un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento, poi l’assassinio di un importante imprenditore in odore di mafia, porteranno Petra e il suo inseparabile viceispettore Antonio Monte a mettersi alla prova ancora una volta. Tra nuovi incontri, trasferte professionali e vecchie conoscenze, Petra si ritroverà a interrogarsi sul suo futuro e su quale potrebbe essere la prossima tappa della sua personalissima ricerca della felicità.

Ghostbuster Minaccia Glaciale - 13 ottobre

Nuovo capitolo della saga con il cast originale, tra cui Bill Murray e Dan Aykroyd, e i protagonisti emersi nel precedente film: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Phoebe Spengler, il fratello Trevor, la madre e il suo nuovo compagno, il professor Gary Grooberson, vivono e lavorano nell’ex caserma dei pompieri che ha visto nascere gli acchiappafantasmi. Il sindaco di New York però vorrebbe sbarazzarsi di loro e fa leva sulla minore età di Phoebe per proibirle di continuare ad indossare la divisa e lo zaino protonico. Intanto, al negozio di oggetti “posseduti” di Ray, arriva una strana sfera di ottone…

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim - 21 ottobre

Un ritorno alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de Il Signore degli Anelli, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien, in forma di anime. Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, racconta il destino della Casata di Helm Mandimartello, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm.