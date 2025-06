NOW e Sky hanno diffuso le novità in arrivo in streaming a luglio 2025. Da segnalare la prima stagione di The Walking Dead: Dead City e la Stagione 2 di Law & Order: Organized Crime.

Sky Cinema Collection: DC SUPERHEROES - da sabato 5 a venerdì 11 luglio

In occasione della prima visione JOKER: FOLIE A DEUX (lunedì 7 ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection) e dell’uscita sala del reboot SUPERMAN (9 luglio), da sabato 5 a venerdì 11 luglio Sky Cinema Collection ci porta nell’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti i personaggi più conosciuti con 21 titoli, tra cui i tre capitoli firmati Christopher Nolan sull’Uomo pipistrello e i 2 firmati da Tim Burton, i classici di Superman con Christopher Reeve, il primo JOKER e alcuni film della DC Extended Universe, avviato dall’UOMO D’ACCIAIO di Zack Snyder.

Law & Order: Organized Crime Stagione 2 - 6 luglio

Il leggendario Christopher Meloni torna nei panni del detective Elliot Stabler per una nuova, intensa stagione che esplora i bassifondi criminali di New York.

The Walking Dead: Dead City Stagione 1 - 14 luglio

Protagonisti di The Walking Dead: Dead City sono Lauren Cohan, che torna nel ruolo di Maggie Greene, e Jeffrey Dean Morgan, nel celebre ruolo di Negan. A loro si aggiunge un cast di nuovi talenti come Zeljko Ivanek, Gaius Charles e Mahina Napoleon, che arricchiscono l’universo narrativo di The Walking Dead.

Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, Dead City ritrova Maggie e Negan: due vecchi nemici costretti ora a stringere una fragile alleanza per portare a termine una pericolosa missione. Insieme viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata, dove scoprono che la città in rovina è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Ma, mentre i due si addentrano nelle profondità oscure della città infestata da vaganti, diventa evidente che i traumi del loro tumultuoso passato potrebbero rivelarsi una minaccia tanto grande quanto i pericoli del presente.​

Anora - 16 luglio

5 Premi Oscar 2025, tra cui miglior film, miglior regia e migliore attrice a Mikey Madison, e Palma d’oro a Cannes 2024 al film di Sean Baker (Un sogno chiamato Florida) che mescola sapientemente i generi, regalando momenti di pungente umorismo a momenti struggenti. Anora è una ballerina erotica di origine russa. Una sera, al locale in cui lavora, conosce Ivan, il figlio di un oligarga russo che sembra non riuscire a fare a meno della sua compagnia. Così Anora viene invitata prima nella villa di Ivan e poi a Las Vegas, dove i due ragazzi si sposano. Ma la felicità di Anora dura poco, perché presto una squadra mandata dalla famiglia di Ivan bussa alla loro porta con l’intento di far annullare il matrimonio. Inizia così un’avventura tragicomica.

Nosferatu - 23 luglio

Robert Eggers (The Witch, The Northman) porta sul grande schermo con successo il remake del film omonimo di Murnau del 1922, con Willem Dafoe e un grande cast di giovani star: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e il trasformista Bill Skarsgård. Wisborg (Germania), 1838. Thomas Hutter è il novello sposo della bellissima Ellen, che ultimamente è tormentata da incubi. Inviato dall’agenzia immobiliare per cui lavora in una remota residenza dei Carpazi, Thomas viene ospitato nel castello del conte Orlok e ben presto ne scopre la natura di non-morto…