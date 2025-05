3 fumetti saldaPress da acquistare a giugno 2025

Eccovi tre fumetti da non perdere fra quelli previsti da saldaPress per giugno 2025. Da segnalare The Moon is Following Us, la nuova serie di Daniel Warren Johnson già autore del rilancio di Transformers e dei pluripremiati graphic novel Murder Falcon e Do a Powerbomb!

The Moon is Following Us 1 (di 2)

Penny, la figlia di Sam e Duncan LaMarr, cade vittima del sortilegio di una creatura malvagia, Cascade: un sonno senza risveglio. I genitori fanno di tutto per salvarla, aiutati solo dalle creature magiche amiche della bambina.

The moon is following us è la nuova e dirompente serie in due volumi realizzata da Daniel Warren Johnson - autore di capolavori come Murder Falcon e Do a Powerbomb!, nonché della pluripremiata serie Transformers - qui affiancato ai disegni dallo straordinario Riley Rossmo e ai colori dal fedele Mike Spicer.

Godzilla - Cataclisma

Godzilla - Cataclisma è un sorprendente kaiju-graphic novel scritto da Cullen Bunn e disegnato da Dave Wachter. Su una Terra arida e devastata, i sopravvissuti avvistano una gigantesca creatura che sembra essere per metà vegetale; subito dopo, fa la sua comparsa anche il Re dei kaiju, Godzilla!

La storia, autoconclusiva e ricca di colpi di scena, è presentata per la prima volta in bianco e nero nel formato manga-like della collana RamenBurger di saldaPress.

Ultramega 4

Proprio quando il peggio pareva passato, sulla Terra si è manifestata una nuova minaccia proveniente dallo spazio profondo che Noah, il nuovo Ultramega, dovrà affrontare in un terribile scontro finale.

Ultramega è la serie firmata da James Harren (con i colori di Dave Stewart), un omaggio all’intramontabile genere Kaiju in grado di mettere d’accordo i lettori di comics e di manga, che mette in scena scontri spettacolari e devastanti.

