Arrivano i nuovi amiibo, ma purtroppo niente Byleth al femminile

Se siete appassionati di amiibo e non vedete l’ora di allargare la vostra collezione, sarete ben felici dell’odierno annuncio di Nintendo. Durante l’appuntamento dedicato alle novità per Super Smash Bros. Ultimate, infatti, Masahiro Sakurai ha confermato che sono in arrivo anche ulteriori statuette dedicate al roster del videogioco.

I nuovi amiibo in uscita

Nel corso del 2021 potremo così mettere le mani su Terry, Banjo e Kazooie e Byleth – protagonista dell’eccellente Fire Emblem: Three Houses. In quest’ultimo caso, Sakurai ha precisato che purtroppo la statuetta sarà dedicata unicamente al look maschile del protagonista, precisando che per motivi non meglio precisati non è al momento possibile realizzare la controparte femminile – che invece era liberamente selezionabile all’interno del gioco.

Vi ricordiamo che le statuette amiibo, oltre a essere ricche di dettagli che piacciono agli appassionati, consentono di avere delle feature o dei contenuti aggiuntivi all’interno dei giochi con cui sono compatibili, sbloccando ad esempio oggetti bonus (ma niente paura, nessuna funzionalità pay-to-win).

Di recente, il nostro Valentino Cinefra vi ha fornito una vera e propria guida alle più belle e più rare statuette amiibo di The Legend of Zelda – per cui se stavate aspettando di capire quali e dove recuperarle, abbiamo ottime notizie per voi a questo link.