Il 15 e il 16 ottobre arriva il Como Fun 2022, la fiera dove i videogiochi sono protagonisti

Gamers Arena sarà presente alla prima edizione del Como Fun, la fiera che il weekend del 15 e del 16 ottobre (presso Lariofiere) terrà compagnia agli amanti dei videogiochi con parecchi appuntamenti da non perdere.

Ci saranno ad esempio tanti tornei gratis, come quelli di Call of Duty: Warzone e di Valorant, pensati per chi ama le sfide. Spazio, però, anche a giochi votati al puro divertimento per tutti, come Just Dance, FIFA e Mario Kart 8 Drive.

Vediamo tutti i dettagli!

Le aree del Como Fun 2022

Alla fiera potrete divertirvi con diverse postazioni di Nintendo Switch, l’amata console ibrida del colosso di Kyoto. E, tra i videogiochi presenti, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.

Potrete infatti giocare:

Mario Kart 8 Deluxe

Warioware! Get it Together

Shin Megami Tensei V

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metroid Dread

Pokémon X

Xenoblade Chronicles 3

Kirby e la Terra Perduta

Mario Strikers: Battle League Football

Splatoon 3

Come potete vedere, è presente anche il recentissimo Splatoon 3, che vi permetterà di godere pienamente dello schermo migliorato della nuova Nintendo Switch OLED – modello di punta della famiglia Switch.

Appuntamento il 15 e il 16 ottobre

Ci sarà spazio anche per le console next-gen, con tante postazioni di ultima generazione dotate di PlayStation 5 e di Xbox Series X|S. Le console saranno accompagnate dai nuovi monitor gaming Mobiuz EX2510S a 120Hz, che vi permettono di immergervi completamente nell’esperienza videoludica.

In questo caso, potrete giocare a giochi come:

Call of Duty: Warzone

Rainbow Six Extraction

Horizon: Forbidden West

Elden Ring

Halo Infinite

Gran Turismo 7

Psychonauts 2

Sniper Elite 5

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

MotoGP 22

Saranno anche presenti delle postazioni esclusive per giocare a Just Dance 2022, a Mario Tennis Ace, a Mario Kart Live e Guitar Arena, oltre all’amata proposta dell’area Zowie eSport Experience.

I grandi tornei di eSport: gli appuntamenti del Como Fun

Anche gli eSport saranno – come sempre per gli eventi di GamersArena – protagonisti del Como Fun, anche grazie al supporto di BenQ.

Zowie Cup – Valorant

Torna il torneo 5v5 su postazioni PC, dove i migliori giocatori di Valorant si daranno battaglia. A fare da palcoscenico agli scontri saranno i nuovi monitor Zowie Serie XL di casa BenQ: il loro design unico e la loro grande flessibilità permettono un’esperienza di gioco di massimo comfort per tutti i tipi di videogiocatore.

La squadra che emergerà vincitrice dalla battaglia virtuale porterà a casa la Zowie Cup e potrà accedere a delle selezioni per entrare in un vero e proprio team eSport.

Mobiuz Tournament – Call of Duty: Warzone

Gli amanti della battle royale troveranno invece pane per i loro denti nel torneo di Call of Duty: Warzone, in questo caso ospitato su Xbox Series X|S. A dare manforte alla console di ultima generazione saranno i monitor Mobiuz EX2510S: forti dell’HDRi, dell’audio TrueSound e dei dettagli migliorati, permetteranno di proiettarsi completamente nell’esperienza di gaming.

Chi vincerà la competizione porterà a casa non solo la coppa, ma anche la possibilità di essere selezionato/a per entrare in un vero team di eSport.

Ospiti e attrazioni

Zowie eSport Experience

Non può mancare uno dei marchi di fabbrica di GamersArena: la Zowie eSport Experience permette ai giocatori di provare delle postazioni da gioco all’altezza dei professionisti del gaming competitivo.

Potrete quindi accomodarvi davanti ai monitor della serie XL, divertendovi su Overwatch 2 e Call of Duty: Vanguard.

Programma

Di seguito, facciamo il punto sui diversi appuntamenti previsti dal programma del Como Fun 2022.

Tornei sabato

FIFA 22

Just Dance

Mario Kart 8 Drive

Tornei domenica

Valorant Zowie Cup (info e regolamento)

Call of Duty: Warzone Mobiuz (info e regolamento)

Just Dance

Mario Kart 8 Drive

Gli organizzatori ricordano che tutti i tornei sono gratis ed è possibile iscriversi fino a 30 minuti prima del via, direttamente alle postazioni di gioco.

Gli orari per l’inizio sono i seguenti:

FIFA 22, Just Dance : ore 14.00

: ore 14.00 Call of Duty: Warzone Mobiuz e Valorant Zowie Cup : ore 13.00

: ore 13.00 Mario Kart 8 Drive: ore 16.00

Per tutti gli ulteriori dettagli e i biglietti del Como Fun, fate riferimento al sito ufficiale della fiera.