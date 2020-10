Apprezzato gioco indie non vende, cancellata la versione PS4: “non possiamo permettercela”

Un apprezzato gioco indie non ha venduto quanto preventivato nelle uscite per PC, Nintendo Switch e Xbox One, ed è così che dovrà rinunciare alla versione PS4.

Questo caso, più unico che raro nella generazione corrente, è capitato a Night Call, un simulatore di taxi con una profonda narrazione noir.

Please note that we're probably as disappointed as you are. But we just can't afford it. 😓

— Night Call 🚕 (@nightcallgame) October 24, 2020