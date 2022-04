Apple Watch Series 6 al prezzo più basso di sempre su Amazon, sconto del 42%!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche lo smartwatch Apple Watch Series 6, che potete ora acquistare al prezzo più basso di sempre.

Elegante e leggerissimo, Apple Watch Series 6, in questa versione GPS+Cellular con cassa in acciaio inossidabile color grafite da 40 mm con cinturino sport nero, è equipaggiato con il processore dual-core S6, basato sul chip A13, capace di eseguire tante operazioni a portata di mano. Ad esempio, diventerà il vostro compagno ideale durante gli allenamenti, dei quali può tenere traccia, ma è anche il vostro assistente per la salute, dal momento che monitora il vostro stato e soprattutto il vostro battito cardiaco, segnalandovi possibili problematiche o aritmie.

Oltre al sensore di battito cardiaco, Apple Watch Series 6 è dotato anche di ECG e un sensore di livelli di ossigeno, strumenti indispensabili per verificare se il vostro corpo non presenta problemi. Inoltre, Apple Watch Series 6 è perfetto anche per chi ha bisogno di essere sempre organizzato: il suo display può ospitare notifiche e promemoria, oltre ad accogliere chiamate facendovi da vero e proprio walkie-talkie, consentendovi di parlare anche quando siete lontani dal vostro iPhone, o di riagganciare in caso di disturbatori indesiderati.

Solitamente lo smartwatch Apple Watch Series 6 viene proposto proposte a 739€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 439€, con uno sconto del 42%, pari a un risparmio reale di 310€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo smartwatch a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.