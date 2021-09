Apple iPhone 13: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Presentato in pompa magna in occasione dell’evento Apple tenutosi martedì 14 settembre 2021, iPhone 13, come da tradizione, è l’iPhone migliore di sempre. La gamma iPhone 13, che comprende, oltre al modello base, anche iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, debutterà sul mercato il prossimo 24 settembre, ma potete già prenotarlo in anticipo.

iPhone 13 presenta un sistema a doppia fotocamera con un’architettura diversa rispetto al passato con obiettivi ruotati di 45°, tra cui spicca il nuovo ultra-grandangolo in grado di catturare il 47% di luce in più, per foto e video migliori, mentre la nuova stabilizzazione ottica mantiene l’inquadratura ferma anche in movimento. Questo comparto fotocamere non è solo presente in iPhone 13, ma anche nella variante iPhone 13 mini, ideale per coloro che desiderano un dispositivo più compatto.

Se siete appassionati di cinema e video, sarete felici di sapere che Apple quest’anno ha introdotto una modalità che consente di simulare la tecnica “rack focus“, che permette di spostare rapidamente la messa a fuoco da un soggetto all’altro, per risultati davvero superlativi. Ad animare iPhone 13 troviamo il nuovo e potentissimo SoC Apple A15, che offre una CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza e una grafica fino al 30% più scattante, al contempo garantendo un’elevata efficienza che andrà a riflettersi sul consumo di batteria. iPhone 13 è dotto di uno schermo Super Retina XDR, costituito da un pannello OLED da 6,1” a risoluzione 25323×1170 pixel (per una densità di 460 PPI) in gradi di raggiungere una luminosità massima di 1.200 nit per riprodurre al meglio i contenuti HDR.

Se volete qualcosa di più, iPhone 13 Pro è quello che fa per voi! Lo smartphone aggiunge, ai due precedenti, anche un nuovo teleobiettivo con una lunghezza focale di 77 mm e uno zoom ottico 3x, perfetto per i primissimi piani. Ma non è tutto! iPhone 13 Pro offre una GPU ancora più potente rispetto a quella di iPhone 13 e, soprattutto, un display con refresh rate adattivo a 120Hz che si aggiorna dinamicamente da 10 a 120 volte al secondo in base ai contenuti, in modo da fornire prestazioni al top quando richiesto e risparmiare batteria negli altri casi.

Attualmente, i prodotti della gamma iPhone 13 sono prenotabili solamente da MediaWorld, ma non mancheremo di aggiornare questo articolo per proporvi tutte le varie offerte che saranno disponibili presso i maggiori rivenditori.

