Apple iPad Mini 2021: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Presentato in pompa magna in occasione dell’evento Apple tenutosi martedì 14 settembre 2021, iPad Mini 2021 è la nuova versione del noto tablet dalle piccoli dimensioni, ma dall’elevata potenza e versatilità, della compagnia di Cupertino.

iPad Mini 2021 è equipaggiato con uno splendido display edge-to-edge Liquid Retina da 8,3″ con bordi sottili e angoli arrotondati. Grazie all’ampia gamma cromatica P3 e alla tecnologia True Tone, il pannello è in grado di offrire colori perfetti in qualsiasi condizione, adattando anche la luminosità in base all’ambiente nel quale vi trovate.

iPad Mini 2021 consente di prendere appunti e disegnare in maniera molto precisa in abbinamento all’Apple Pencil di seconda generazione, che può agganciarsi magneticamente a lato, così da essere sempre pronta all’uso. Disponibile in quattro colorazioni, e diversi tagli di memoria, iPad Mini 2021 dispone anche di un tasto con Touch ID per un accesso più sicuro ed effettuare pagamenti online.

iPad Mini 2021 è animato dal potentissimo nuovo chip Bionic A15, fino al 40% più veloce rispetto al precedente e in grado di offrire prestazioni raddoppiate in ambito Machine Learning. Non manca neppure una GPU fino all’80% più prestante, così che applicazioni che fanno largo uso di grafica, dai videogiochi a programmi per fotoritocco e video, siano sempre perfettamente fluide.

Oltre al supporto alle reti Wi-Fi 6, iPad Mini 2021 consente ora di collegarsi, nei modelli Cellular, via etere in 5G, per una massima velocità in upload e download. Infine, tramite la porta USB-C è possibile sia effettuare il caricamento del dispositivo che collegare diversi accessori, anche di livello professionale.

I prodotti della gamma iPad Mini 2021 sono prenotabili presso diverse catene e rivenditori, tra cui Amazon, che offre anche la possibilità di acquistare i dispositivi in comode rate direttamente dalla piattaforma.