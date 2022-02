Apple iMac 24″ a un prezzo super da MediaWorld! Non perdetevelo!

Tornano anche oggi, giovedì 17 febbraio 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il desktop all in one Apple iMac da 24″, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.379€, rispetto agli usuali 1.525€ di listino, per un risparmio reale di 146€.

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con uno splendido display Retina 4,5K da 24″ con tecnologia True Tone in grado di riprodurre alla perfezione qualsiasi immagine ed è dotato di un rivestimento antiriflesso che assicura comfort visivo e una leggibilità migliore. Nella parte superiore, inoltre, troviamo una videocamera FaceTime HD a 1080p per effettuare videochiamate di qualità eccezionale, particolarmente importante data la situazione attuale.

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è equipaggiato con il SoC Apple M1, qui nella sua versione con 8 core CPU e 7 core GPU, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Grazie alla perfetta integrazione con l’ultima versione del sistema operativo macOS, il dispositivo offre una fluidità eccezionale e consumi ridotti. Inoltre, visto il suo design, Apple iMac da 24″ può essere posizionato praticamente ovunque, integrandosi alla perfezione nei vari ambienti casalinghi e lavorativi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione