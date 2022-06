Apple Days MediaWorld: iPhone, iPad e molto altro in forte sconto!

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “Apple Days” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi prodotti Apple, tra cui iPhone, iPad, iMac, MacBook, Apple Watch e vari accessori. Questa iniziativa sarà valida fino al prossimo 6 giugno; quindi, vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Apple iPhone 13, che potete portarvi a casa a soli 789€, rispetto agli usuali 939€ di listino, con uno sconto del 15,97%.

Ad animare Apple iPhone 13 troviamo il nuovo e potentissimo SoC Apple A15, che offre una CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza e una grafica fino al 30% più scattante, al contempo garantendo un’elevata efficienza che andrà a riflettersi sul consumo di batteria. Apple iPhone 13 è dotato di uno schermo Super Retina XDR, costituito da un pannello OLED da 6,1” a risoluzione 25323×1170 pixel (per una densità di 460 PPI) in gradi di raggiungere una luminosità massima di 1.200 nit per riprodurre al meglio i contenuti HDR.

Lo smartphone Apple iPhone 13 presenta un sistema a doppia fotocamera con un’architettura diversa rispetto al passato con obiettivi ruotati di 45°, tra cui spicca il nuovo ultra-grandangolo in grado di catturare il 47% di luce in più, per foto e video migliori, mentre la nuova stabilizzazione ottica mantiene l’inquadratura ferma anche in movimento. Se siete appassionati di cinema e video, sarete felici di sapere che Apple quest’anno ha introdotto una modalità che consente di simulare la tecnica “rack focus“, che permette di spostare rapidamente la messa a fuoco da un soggetto all’altro, per risultati davvero superlativi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Apple Days” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, a cui potete accedere direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.