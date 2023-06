Pikmin 4 | Provato - Il bello di premiare l'esplorazione

In possesso da qualche giorno del codice finale dell'ultima, deliziosa avventura di stampo strategico di mamma Nintendo, siamo pronti a raccontarvi delle nostre primissime ore nel colorato mondo di Pikmin 4, un franchise che dopo aver rispolverato di recente i suoi primi due episodi vuole compiere un ulteriore balzo in avanti.

In attesa della nostra recensione, per la quale bisognerà attendere ancora un po', eccovi allora un breve resoconto della nostra esperienza fin qui.

Finalmente è arrivato!

Inutile negarlo: vista la lunga attesa tra il primo annuncio (che in realtà non era più di un semplice logo) e il trailer che finalmente dava in pasto al pubblico una data di uscita ufficiale, abbiamo dubitato dell'effettiva pubblicazione del quarto capitolo del franchise Pikmin in tempi brevi, considerando anche la scarsa frequenza con cui i titoli della serie sono stati fin qui rilasciati da Nintendo.

E invece non solo Pikmin 4 è reale ed in arrivo, ma la casa di Kyoto sembra intenzionata a rilanciare in maniera decisa il franchise, con la pubblicazione della raccolta dedicata ai primi due episodi, che abbiamo già trattato su queste pagine recentemente.

Il nostro alter ego è stavolta completamente personalizzabile e, come già accaduto in passato, sarà impegnato in una missione di ricerca e soccorso, in aiuto dell'equipaggio di una nave spaziale piuttosto sfortunata: non aggiungeremo nulla di più sulla trama dell'avventura, elemento che rimane comunque marginale nell'economia di gioco, ma che non potrà non strappare qualche sorriso anche ai giocatori più navigati.

Evoluzioni mirate

Confessiamo di aver impiegato qualche minuto ad abituarci alla nuova visuale, più bassa e ravvicinata rispetto a Pikmin 3, prima di goderci al meglio il sistema di controllo e la libertà di esplorazione, che in queste prime ore hanno fatto la parte del leone: il primo si è rivelato comodissimo sia giocando su televisione sia in modalità portatile, con un sistema di puntamento ed uno di aggancio quanto mai reattivi, e la seconda, che pure era presente in forma minore in tutti i capitoli, qui è potenziata e mai fine a se stessa.

L'esplorazione viene premiata e curiosare porta a piacevoli scoperte.

Il ritorno in grande stile dei livelli sotterranei, ad esempio, assenti nel terzo episodio, strizza l'occhio al secondo capitolo, considerato a tutt'oggi uno dei migliori da molti giocatori:, con oggetti e bonus nascosti, caverne inesplorate in alcuni casi disposte anche su più livelli e addirittura, seppur più raramente, ad incontri con boss del tutto opzionali.

Come già avvenuto nel terzo episodio, la totale rimozione di ogni tipo di costrizione legata all'orologio consente un'esplorazione più spensierata e cospicua, che tende a premiare i giocatori più curiosi e, secondo noi (ma su questo sapremo dirvi di più in fase di recensione) aumenta la longevità complessiva dell'opera – considerata la quantità di stanze, anfratti e obiettivi opzionali, decisamente più elevata che in ognuno dei tre capitoli precedenti.

Il tempo scorre ancora, si badi bene, e al sopraggiungere della notte ogni Pikmin incautamente lasciato indietro sarà perso, ma rispetto alla fretta che caratterizzava i primi due capitoli, Pikmin 4 se la prende molto più comoda, invogliando ad esplorare e a tornare sui propri passi perchè farlo non ha effetti negativi di sorta.

Siamo felici di segnalare altre piccole migliorie alla quality of life, come la possibilità di spostare la nave base in giro per i livelli, di modo da usufruire di una sorta di checkpoint semovente – e, cosa più importante, un maggiore livello di controllo sui Pikmin, a cui capita molto meno spesso di incagliarsi in strutture o di non rispondere adeguatamente ai comandi impartiti.

Vi rimandiamo alla recensione completa prima di esprimerci sulle due attesissime new entry, ovvero i Pikmin di ghiaccio e quelli luminescenti, resistenti all'elettricità: non ne abbiamo ancora testato tutti i poteri e non sappiamo quanto questi avranno un impatto sulle varie situazioni di gioco, ma di certo l'aumentata varietà non può che essere un fattore positivo per il prosieguo della nostra avventura.

E questo per non parlare della graditissima possibilità di riavvolgere il tempo, per ovviare ad errori catastrofici o, semplicemente, per non vanificare quanto di buono costruito in più giornate in-game per una banale disattenzione: i puristi potranno ignorarla, ma siamo sicuri che ai giocatori più giovani servirà eccome, nonostante il livello di sfida sia in linea con i precedenti capitoli, e quindi tutt'altro che proibitivo.

Ma che bello!

Per essere il primo esponente del franchise ad utilizzare l'Unreal Engine (e uno dei primi titoli Nintendo in senso assoluto), Pikmin 4 è un vero e proprio spettacolo per gli occhi: effetti di luce che non avremmo creduto possibili su Switch prima di Breath of the Wild prima e di Tears of the Kingdom poi, texture di superficie finalmente in alta risoluzione (non tutte, ma la stragrande maggioranza), l'acqua ricreata in maniera realistica e l'incredibile livello di dettaglio di numerosi oggetti di uso quotidiano.

Aspettiamo di vedere anche il resto dell'avventura prima di lasciarci andare ad un giudizio definitivo, ma le prime ore sembrano promettere davvero bene anche in questo senso.

Molto bene anche dal punto di vista delle fonti di illuminazione e degli effetti di luce più in generale, con il passare del tempo durante le giornate scandito da un sole che si riflette sulle superfici e disegna arabeschi in cielo in maniera talvolta assai poetica.

Tempi di caricamento sostenibili, la consueta pulizia del codice anche pre-lancio a cui Nintendo ci ha abituato e un frame rate mai davvero in difficoltà completano un quadro tecnico pregevole, che lascia ben sperare per gli ultimi anni di vita sul mercato dell'attuale ammiraglia Nintendo.