EA Sports WRC | Provato - Il grande rally torna a casa?

Negli ultimi anni, la prestigiosa licenza della FIA World Rally Championship non è stata sfruttata sempre degnamente. Con EA Sports WRC potrebbe finalmente arrivare il cambio di tendenza, ma le riserve sono ancora sin troppe.

In mano a Nacon per diverso tempo, WRC ha vissuto negli anni una serie di alti e bassi che per forza di cose non hanno accontentato pienamente i numerosi fan del rally, divisi tra la necessità di avere un prodotto sempre all'altezza delle loro aspettative e una realtà che presentava di volta in volta un gioco soltanto buono ma non di certo eccelso.

Dopo la gestione da parte dei francesi Kylotonn, la licenza passa adesso a Electronic Arts, azienda con disponibilità economiche decisamente più importanti ma che dimostra spesso di avere una gestione non proprio ottimale dei propri team di sviluppo. Abbiamo potuto provare il nuovo titolo e vi raccontiamo com'è andata.

EA Sports WRC: l'alba di una nuova era?

Sentiamo la necessità di sottolineare le criticità legate alla gestione EA perché gli episodi sono stati sin troppi per essere soltanto delle strane casualità. D'altra parte, la lunga lista di team di sviluppo prima comprati e poi mandati in malora è davvero troppo lunga per non destare preoccupazioni, soprattutto per via di un modus operandi che mescola scelte dall'alto non sempre condivisibili e ruolini di marcia molto faticosi da seguire.

Quelli di Codemasters sono i maestri indiscussi del genere, coloro che hanno dato i natali prima alla gloriosa serie di Colin McRae Rally e poi a DiRT, con risultati sempre di alto livello. Raramente hanno sbagliato un colpo, eppure, da quando è diventata una sussidiaria di EA, qualcosa sembra essersi leggermente incrinato.

Impossibile pensare che Codemasters sia d'improvviso diventata meno efficiente e affidabile; piuttosto, c'è la netta sensazione che la tabella di marcia sia diventata molto più serrata, con tempi di sviluppo molto più brevi, con conseguenze che si ripercuotono sui risultati. Questo, inevitabilmente, si riflette sulla qualità finale delle opere, e il nuovo EA Sports WRC (potete preordinarlo ) potrebbe essere la prossima vittima di queste pressioni dovute a tempi di gestazione probabilmente irrealistici.

Al di là dei sistemi di gioco sempre al top in termini di manovrabilità delle vetture e della maestria nel saper replicare alla grande tutta l'essenza delle gare di rally, si nota in modo evidente quanto la build che abbiamo testato sia arretrata dal punto di vista tecnico.

Pur essendo consapevoli che la versione destinata alla stampa fosse indietro di un paio di settimane rispetto allo sviluppo, dubitiamo che poco più di una dozzina di giorni possano fare la differenza tra ciò a cui abbiamo assistito e ciò che rappresenta lo stato dei lavori su EA Sports WRC.

Mancando ormai poco all'uscita sul mercato, ossia meno di un mese (il gioco arriva il 3 novembre), è lecito sollevare alcuni dubbi su quella che sarà la qualità finale di questo comparto, che non è ancora allineato agli standard moderni ed è manchevole in sin troppi punti di particolare rilievo.

Prima di addentrarci in questi dettagli, e pur facendovi presente che c'è in effetti una lunga lista di problemi noti che il team di sviluppo ha promesso di risolvere in tempo per il lancio, è giusto parlare di tutto ciò che invece c'è già di buono nel primo capitolo della serie rally targato EA.

Come ogni grande produzione sportiva Electronic Arts, anche il nuovo EA Sports WRC trabocca di contenuti.

La carriera vi darà la possibilità di scegliere il vostro punto di partenza, selezionando le categorie di vetture a partire da Junior WRC fino ad arrivare al top rappresentato dalle massime competizioni, affrontando una progressione lunga più stagioni mentre si bada anche alla gestione della propria squadra di ingegneri e si decidono le migliori strategie per raggiungere la gloria.

Moments vi darà l'opportunità di partecipare ad alcuni tra gli eventi più importanti della disciplina sportiva, rivivendo le più significative e iconiche gare che hanno segnato ben cinquant'anni di storia del WRC.

Una modalità simile è stata inserita anche in WRC 10 di Kylotonn (ecco la nostra recensione), che è stato l'ultimo capitolo arrivato sin troppo stanco davanti alla linea del traguardo. Nella nostra disamina spiegavamo infatti come il gioco fosse lo stesso dell'anno precedente, e come questa aggiunta celebrativa fosse probabilmente l'unico reale motivo per far avvicinare ancora una volta gli appassionati.

Certezze e problematiche da risolvere

Col nuovo EA Sports WRC il vento sembra essere cambiato, perché torna con forza tutta l'esperienza e la qualità di Codemasters coi volanti virtuali, che stavolta offrirà un modello di guida dinamico pronto a migliorare ulteriormente quello che è da sempre stato il punto di forza per il quale gli autori sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Il Dynamic Handling System fornirà grande realismo in tutte le superfici, ridefinendo la qualità del modello di guida off-road e facendolo avvicinare ancora di più alla realtà. Inoltre, i giocatori meno esigenti potranno selezionare una serie di opzioni che avvicinano WRC a un light simcade, mentre tutti gli altri potranno optare per una guida integrale, senza aiuti e senza fastidiosi compromessi.

Pad alla mano EA Sports WRC garantisce tutta la piacevolezza alla guida a cui Codemasters ci ha abituati nel corso dei decenni, e sentire le differenze che intercorrono tra i diversi terreni, le asperità specifiche di alcune sezioni, i comportamenti delle diverse vetture e tutti quei micro dettagli fondamentali per garantire l'esperienza di rally definitiva, ci lascia ben pochi dubbi per quanto concerne il gameplay, a cui già da adesso è difficile muovere delle critiche.

Qualora non dovesse bastarvi tutto questo, EA Sports WRC prevede anche altre modalità, tra cui Builder, in grado di garantirvi una personalizzazione a 360 gradi della vostra auto da sogno, partendo dal design fino ad arrivare ai dettagli estetici.

EA Sports WRC combinerà l'Unreal Engine col modello di fisica rinomato della serie DiRT. Da Montecarlo al Portogallo, dal Kenya al Giappone, questo capitolo conterrà oltre seicento km di piste in cui si alterneranno asfalto, ghiaia e neve, garantendo al lancio oltre duecento tappe.

Ciò che preoccupa, come lasciato intendere ampiamente in precedenza, è proprio il comparto tecnico, vessato da una serie di problematiche che sembrano più vicine a un gioco in beta e ancora ben lontano dal raggiungere le vette di eccellenza che ci si aspetterebbe.

I numerosi problemi tecnici fin qui riscontrati potrebbero gravare sul giudizio finale.

Oltre ai modelli umani, al pubblico e agli elementi a bordo pista che appaiono arretrati, c'è una evidente instabilità del codice che produce forti alterazioni del frame rate. Mai stabile, continuamente ballerino e con fluttuazioni che provocano, EA Sports WRC ha una spada di Damocle che pende pericolosamente sulla propria testa.

Anche i dettagli delle piste non lasciano ben sperare: persino in rally come il Kenya, dove le aree sono brulle e con lunghi rettilinei dove all'orizzonte non c'è quasi nulla di rilevante a ingolfare il motore grafico, i problemi sono presenti in egual misura. A corredo di tutti questi problemi grafici e tecnici, ci sono anche numerosi episodi di pop-up, elementi dei terreni che si caricano in ritardo e una serie di problemi che vanno al di là della semplice ottimizzazione.

Abbiamo provato diverse assetti grafici per capire se effettivamente ci fosse la possibilità di rendere meno evidenti le più conclamate problematiche, come ad esempio eliminare del tutto orpelli grafici pesanti, riflessi, qualità delle ombre e tutto ciò che avrebbe potuto rappresentare un ulteriore aggravio per il calcolo computazionale. Abbiamo anche attivato il DLSS scalando verso le performance a scapito della qualità, ma dobbiamo ammettere che la situazione è migliorata in maniera non così importante.

Com'è facile comprendere, partecipare a delle gare dove anche un minimo errore può fare tutta la differenza per piazzarsi nelle posizioni migliori, e incorrere in sbavature alla guida non imputabili alle proprie abilità, non è di certo qualcosa che può essere minimizzato o risolto con una scrollata di spalle. A questo punto, il codice finale per la recensione sarà cruciale per capire quanto potranno essere spostati gli equilibri e quanto la situazione sarà più o meno rosea in prossimità del lancio. Incrociamo le dita.