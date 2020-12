Amanti di Pokémon, presto potrete giocare Temtem su PS5

Se siete amanti della serie Pokémon e volete giocare qualcosa di (molto) simile, sarete felici di sapere che Temtem, lungamente in accesso anticipato su PC, è pronto a fare il suo debutto definitivo anche su PlayStation 5, console sulle quale sbarcherà già il prossimo 8 dicembre.

Temtem

Il titolo, come la sua fonte di ispirazione, vi permette di collezionare delle creature – ma potete farlo anche in compagnia e in modalità multiplayer, se lo vorrete. Potrete anche vedere gli altri giocatori nella vostra partita, in tempo reale, mentre affronterete scontri tra mostriciattoli che saranno 2v2 anziché 1v1 come in Pokémon.

Ad accompagnare l’annuncio c’è anche un trailer di Temtem su PS5, che potete trovare di seguito e che mostra da vicino come funzioneranno le meccaniche di gameplay con cui avrete a che fare.

Il gioco arriverà anche su altre console nel corso del 2021 e siamo in attesa di una più precisa finestra di lancio. Per conoscerlo meglio vi raccomandiamo di immergervi nella nostra analisi, dedicata alla versione per PC in accesso anticipato di Temtem.

Rimanete ovviamente sulle pagine di SpazioGames per tutti gli ulteriori aggiornamenti in arrivo sulla release console del gioco.