Android TV 4K TCL da 55″ a meno di 450€ tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su smartwatch, USB Stick, smart TV e cuffie gaming che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

In particolare, vi segnaliamo che l’ottima smart TV TCL 55P616 da 55″ viene attualmente proposta a soli 449,99€, rispetto ai 529,99€ di listino. Il dispositivo dispone di una serie di tecnologie che rende ogni immagine rappresentata altamente spettacolare, come l’HDR 10 ed il Microdimming. La risoluzione del pannello è 4K (3.840×2.160 pixel), pronta per tutti i contenuti di ultima generazione e perfetta da usare in accoppiata a Playstation 5 e Xbox Series X. Grande cura è stata riposta anche nella componente sonora, grazie al supporto della tecnologia Dolby Audio, mentre la flessibilità del sistema operativo Android TV consente di installare ed accedere sia a tutti i principali servizi di streaming, come Netflix, Prime Video o Disney+, che a tante altre applicazioni e giochi.

La smart TV TCL 55P616 supporta, inoltre, anche i comandi vocali tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa, dandovi modo di usarla come vero e proprio centro multimediale per la famiglia e controllare gli altri dispositivi domotici presenti nella vostra abitazione. A completare le sue eccellenti qualità tecniche, troviamo un design sottile che permette di posizionarla ovunque, anche su parete, grazie al supporto allo standard VESA.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartwatch, USB Stick, smart TV e cuffie gaming tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del weekend di Amazon su smartwatch, USB Stick, smart TV e cuffie gaming

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon