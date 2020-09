Amazon: tante nuove offerte su giocattoli e giochi da tavolo

Giocare con giocattoli e giochi da tavolo è una cosa che tutti abbiamo fatto – e che, perché no, continuiamo a fare anche da adulti, per i momenti liberi in cui vogliamo rilassarci un po’. Ora che settembre sta cominciando a ingranare e che il ritorno al lavoro o a scuola si fa sempre più vicino, regalare o regalarsi un giocattolo o un gioco da tavolo è un ottimo modo per ravvivare i momenti rimasti liberi anche dopo il ritorno alla routine, sia da soli che in compagnia. A tal proposito, vi segnaliamo che tra le ricche offerte di settembre lanciate da Amazon, di cui vi abbiamo riferito i dettagli, troviamo anche sconti dedicati all’attività ludica.

Se, quindi, volete passare una serata in compagnia di amici (o parenti) con un gioco che non passa mai di moda, occhio allo sconto proposto sul sempreverde Scarabeo: il gioco di parole può far divertire da due a quattro persone e, con le sue iconiche 130 letterine di legno, vi chiede di creare parole di senso compiuto sulla sua griglia della plancia. Una sfida che, come ben sapete, stimola l’ingegno e il vocabolario di tutti i partecipanti, chiamati ad aprire ogni singolo cassettino della mente in cerca delle parole più sensate per stracciare gli avversari!

Se, invece, la vostra idea è quella di stimolare l’ingegno dei giovanissimi in vista del ritorno tra i banchi, il marchio Clementoni è uno di quelli che ha accompagnato l’infanzia di ciascuno di noi: gli sconti sui suoi giochi scientifici, come il Laboratorio di Meccanica, vi consentono di regalare ai vostri bambini un ottimo modo per usare l’ingegno e per costruire degli oggetti che li affascineranno, mentre impareranno a ragionarci divertendosi.

Di seguito, vi segnaliamo le più imperdibili offerte su giochi e giocattoli disponibili con gli sconti di settembre di Amazon, in attesa del Black Friday e degli sconti che saranno lanciati in quell’occasione.

Sconti su giocattoli e giochi da tavolo

Altre offerte Amazon