Amazon Prime Day di ottobre: i migliori videogiochi in sconto

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti ai videogiochi, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Tra i tanti prodotti presenti a prezzo scontato, spaziando per le maggiori console attualmente presenti sul mercato, da Playstation 5 a Nintendo Switch e Xbox Series X|S, vi segnaliamo in modo particolare Final Fantasy VII Remake Intergrade, che potete portarvi a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 50% rispetto all’usuale prezzo di listino, e LEGO Star Wars: La Saga Completa, che potete avere a soli 33,99€.

Molto interessanti anche Alan Wake Remastered e Deathloop, entrambi per PS5, nonché Marvel’s Avengers. Sul fronte Xbox spicca sicuramente Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition ad appena 39,99€.

Prima di lasciarvi a quelle che sono le migliori offerte relative ai videogiochi di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day ottobre 2022: Le migliori offerte sui videogiochi