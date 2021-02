Amazon Gaming Week: scopri tutte le offerte sugli accessori Trust

Su Amazon è iniziata la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 21 febbraio, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, sono presenti anche tantissimi accessori a marchio Trust, tra cui tastiere, mouse, cuffie e microfoni.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile, proposto a soli 94,99€, rispetto ai 129,99€ solitamente richiesti di listino, che offre una riproduzione audio calda, ricca e chiara. Il dispositivo è ottimo per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di musica o streaming e, grazie al morsetto di montaggio a tavolo regolabile, consente di sistemare il microfono nel punto a voi più comodo.

Se state cercando un headset da gaming, invece, potreste dare un’occhiata alle cuffie da gaming Trust GXT 433K, complete di microfono ripiegabile, archetto regolabile e una colorazione in stile mimetica. In virtù di questo price cut potete portarvele a casa ad appena 36,99 € contro i 44,99 € richiesti regolarmente e sfruttare i loro potenti altoparlanti da 50mm con padiglioni over-ear morbidi e il cavo a treccia in nylon da 1, la lunghezza ideale per collegarle ad un controller o al PC.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mente di seguito trovate una nostra selezione. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

