Amazon Gaming Week: prezzi imperdibili sulle smart TV LG!

PlayStation 5 e Xbox Series X vogliono portare stabilmente anche il gaming su console sulla soglia dei 4K: ecco perché molti appassionati, in attesa della loro uscita a fine anno, si stanno attrezzando con smart TV in UHD che possano tenere il passo con le nuove tecnologie da gaming, consentendo di godersi al massimo le esperienze di gioco proposte. Oltretutto, una smart TV è anche un’ottima soluzione per l’intrattenimento in genere, al di là del gaming, dal momento che consente di accedere non solo ai tradizionali canali televisivi, ma anche ad applicazioni di video on demand, come Netflix o Amazon Prime Video.

Per questo motivo, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon, in occasione dell’Amazon Gaming Week, sta proponendo sulle sue pagine degli sconti dedicati alle smart TV firmate LG. Il produttore coreano, noto per la grande qualità dei suoi pannelli, non ha bisogno di presentazioni, e i diversi modelli di TV proposti in promozione vi danno la possibilità di risparmiare sensibilmente per acquistarli.

Trovate, tra essi, il generoso LG Nano Cell TV AI da 65″, dotato di tecnologia NanoCell per eliminare il più possibile il rumore dalle immagini, evitando sgranature e regalandovi così una resa su schermo impari e ad altissimo contrasto dinamico. Grazie a essa, infatti, anche le immagini a bassa risoluzione vengono migliorate e riprodotte in modo simile a quelle in 4K. A questo si affianca un ampio angolo di visione, che vi consente di vedere lo schermo comodamente da qualsiasi angolazione, senza distorsioni o opacizzazioni.

Inoltre, questa smart TV è dotata di tecnologia Local Dimming, attraverso la quale ottimizza i contrasti rispetto ai normali televisori con retroilluminazione diretta. Il risultato è un contrasto estremamente migliorato, che rende le immagini più vivide e irresistibili. Tra le altre caratteristiche, segnaliamo anche il supporto HDR10 Pro e HLG Pro, per la massima resa dei colori in alta definizione, oltre alla possibilità di installare tutte le vostre app preferite per lo streaming e i video on demand.

Di seguito, vi segnaliamo le offerte più imperdibili sui diversi modelli di smart TV LG.

Amazon Gaming Week – Sconti su smart TV LG

Altre offerte Amazon