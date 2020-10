Alta definizione da paura: partono le nuove offerte tech di Mediaworld

La nota catena Mediaworld ha lanciato oggi la promozione “Alta definizione da paura” che, fino al prossimo 21 ottobre, propone prezzi imperdibili su notebook, smartphone, tv e tablet. In questo articolo trovate alcune degli articoli più interessanti in vendita, ma vi consigliamo di consultare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte.

Partiamo la stupenda Smart TV SONY OLED KD65AG9, che, grazie al potente processore d’immagine X1 Ultimate con Pixel Contrast Booster ed il pannello OLED della MASTER Series di Sony, darà piena vita alla visione di chi crea i contenuti. Il dispositivo non fornirà solo una qualità video eccezionale, ma l’esclusivo sistema Acoustic Surface Audio+ vi regaleranno un’esperienza di intrattenimento rinnovata. Se, oltre ai videogiochi, siete anche appassionati di serie TV e film, la Smart TV SONY OLED KD65AG9 offre anche la Netflix Calibrated Mode, per assicurarvi la stessa qualità delle immagini che fornisce un monitor di valutazione da studio televisivo. Non manca il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision, oltre alla certificazione IMAX Enhanced per un’esperienza di Home Entertainment totalmente coinvolgente. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Proseguiamo con l’ottimo Apple iPad 10,2″ in colorazione Space Gray. Equipaggiato con il potente processore A12 Bionic, il dispositivo offre anche un sensore di impronte digitali con supporto a TouchID ed Apple Pay ed è perfetto per la fruizione di contenuti multimediali, ma è un valido compagno anche per ciò che concerne la produttività, grazie al supporto alla Smart Keyboard ed Apple Pencil per prendere appunti o scrivere documenti. Inoltre, il dispositivo offre una fotocamera posteriore da 8MB ed una anteriore FaceTime HD da 1,2MP, perfetta per le videochiamate. La batteria integrata, oltre alle ottimizzazioni software di iPadOS, garantisce un’autonomia che può arrivare sino a dieci ore di utilizzo.

