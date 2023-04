Alla fine, Resident Evil Village ha davvero rimosso Denuvo

I giocatori PC sanno che Denuvo è sempre un po’ un campo di discussione: questo sistema di protezione DRM, che permette ai publisher di assicurarsi che i giochi che vengono acquistati vengano utilizzati solo da chi è autorizzato – in virtù dell’acquisto, appunto – di solito è accusato di peggiorare le performance dei titoli stessi, che ne risultano appesantiti e penalizzati.

Era anche il caso di Resident Evil Village, almeno fino a poche ore fa. Apprendiamo infatti da SteamDB (thanks GamingBolt) che in realtà Capcom ha deciso proprio in data odierna di rimuovere Denuvo, che quindi non fungerà più da DRM per la protezione del gioco.

In passato, ricorderete che molti giocatori si erano lamentati della presenza di Denuvo non tanto per le sue funzioni protettive, ma proprio per le limitazioni che imponeva alle performance del gioco su PC – che in particolare andavano a penalizzare il frame rate e la fluidità dell’esperienza.

SteamDB svela che la versione Steam di RE Village non include più Denuvo

Ora che Denuvo non è più presente, quindi, in teoria il gioco dovrebbe girare più facilmente anche su macchine sulle quali prima era molto difficile avere risultati soddisfacenti. Se siete tra coloro che hanno dovuto abbandonare l’idea di giocare Resident Evil Village su PC tramite Steam (lo trovate su Instant Gaming), insomma, potrebbe essere il momento propizio per riprovarci. Inoltre, vi ricordiamo che Village è anche verificato per il gioco su Steam Deck.

Lanciato nel corso del 2021, Resident Evil Village ha ottenuto un grande successo di pubblico, con oltre 7 milioni di unità piazzate su tutte le sue piattaforme.

Il gioco, molto apprezzato anche dal nostro veterano Domenico Musicò nella sua video recensione, segna in modo evidente la direzione futura per l’amato franchise horror di casa Capcom.

Franchise che, da poco, ha anche visto il lancio record di Resident Evil 4 Remake, confermatosi uno degli episodi più amati in assoluto all’interno della saga. Se state seguendo Leon in quest’avventura, ovviamente non dimenticatevi delle nostre guide dedicate.