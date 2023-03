Alla fine, anche la console a manovella aumenta il suo prezzo

È un momento complicato per i prezzi del mercato dei videogiochi. Qualche tempo fa, ricorderete, Sony aveva fatto discutere per la sua decisione di aumentare il costo di listino di PS5 (che ora potete trovare su Amazon) in diversi mercati – compreso il nostro. Avevamo visto oscillazioni di prezzo anche per Meta Quest 2 e, in alcuni mercati, anche per le piattaforme Xbox.

A venire investita da questi ritocchi è ora anche Playdate, la simpatica console a manovella pensata per gli appassionati di retrogaming – che, già in partenza, non aveva esattamente un prezzo per tutte le tasche.

Lanciata lo scorso aprile 2022 al costo di listino di $179, Playdate passa ora a un nuovo costo di listino di $199, con quindi un aumento di $20 sul prezzo inizialmente previsto.

La notizia, arrivata durante l’odierno Playdate Update, ha visto il produttore Panic spiegare la decisione addossandola a un aumento dei costi di produzione, che ha reso necessario aumentare il costo finale per il consumatore per non perdere il margine che la compagnia aveva sulla vendita dei prodotti.

Per comprare Playdate, dal 7 aprile serviranno $199

Il nuovo prezzo sarà in vigore dal 7 aprile prossimo e, fino ad allora, potrete continuare ad acquistare la console al costo di $179.

Come leggiamo nel comunicato stampa con cui Panic ci ha raggiunto:

«Quel delta di $20 è legato al fatto che la nostra fabbrica, di recente, ci ha dato l’inevitabile notizia che nel 2023 il prezzo di costruzione di una singola Playdate aumenterà».

Le parole sono quelle di Cabel Sasser, co-fondatore di Panic, intervenuto nel corso del Playdate Update delle scorse ore.

Lanciata lo scorso anno, Playdate permette di giocare in modalità portatile tanti videogiochi classici sul suo display in bianco e nero da 1-bit Sharp, che richiama quelli a e-ink. La piattaforma vuole far rivivere l’approccio ai videogiochi di una volta, con solo due pulsanti e un d-pad a quattro direzioni. A caratterizzarla è un colore che punta tutto sul giallo acceso, che l’ha resa molto riconoscibile.

Il prezzo era già da prima riservato soprattutto agli appassionati e il sospetto è che, con questo ulteriore aumento, lo diventerà anche di più. Vedremo comunque quale sarà la risposta della community, considerando che i giochi a cadenza settimanale sono già inclusi nel prezzo del device.

A oggi, la prima stagione di contenuti ha visto il lancio di ventiquattro videogiochi in totale.