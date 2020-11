Alanah Pearce entra in Sony Santa Monica: i complimenti (anche) di Xbox

Poche ore fa, la celebre content creator Alanah Pearce ha rivelato ai suoi follower di essere orgogliosamente entrata a far parte della grande famiglia PlayStation, più in particolare come sceneggiatrice del team Sony Santa Monica, capeggiato da Cory Barlog (e autori della saga di God of War).

Ciao a tutti. Ho finalmente il permesso di annunciare il mio nuovo lavoro… come scrittrice di videogiochi presso Sony Santa Monica, che probabilmente è lo studio che ha realizzato God of War. Sono così, COSÌ orgogliosa di far parte di questa incredibile squadra!

Inutile dire che il web si è letteralmente inchinato al traguardo ottenuto dalla Pearce (ad eccezione dei soliti maschilisti che appestano i social), tanto che persino la “concorrenza” si è congratulata con l’autrice.

Poco sotto, il tweet di risposta di Aaron Greenberg, games marketing di Xbox:

Congratulazioni, mi auguro che potremo essere amici!

Non manca la risposta – assolutamente ironica – della Pearce, la quale si guarda dall’accettare amicizie “colorate di verde” (chiaro riferimento al marchio Xbox da generazioni).

Mi spiace, ma l’internet mi ha detto che tutti coloro che hanno il colore verde sui loro profili sono da considerare morti. Certo, è il colore preferito di mia madre, sarà una scelta parecchio sofferta.

Anche il boss di Xbox Phil Spencer in persona ne ha approfittato per fare il suo in bocca al lupo all’autrice.

Congrats on the new role. — Phil Spencer (@XboxP3) November 17, 2020

Congratulazioni per il nuovo ruolo.

Ovviamente, anche la redazione di SpazioGames si unisce al coro di lodi, augurando buon lavoro ad Alanah Pearce, magari proprio in vista dei lavori per il prossimo God of War: Ragnarok (titolo provvisorio), in arrivo prossimamente su console PlayStation 5.

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso genericamente nel corso del prossimo anno, porterà Kratos e figlio nelle lande del nord.